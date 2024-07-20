Названы факторы, ускоряющие наступление менопаузы

Оптимальный возраст для начала менопаузы составляет 45-55 лет. Однако у некоторых женщин она может наступить в более раннем возрасте, вплоть до 40 лет. Такое раннее наступление менопаузы связано с существенным снижением уровня половых гормонов и прекращением выработки яйцеклеток для оплодотворения.

Появление менопаузы до 45 лет считается ее ранним началом, а до 40 лет – преждевременным истощением яичников. Среди причин, которые могут ускорить этот процесс, выделяются:

Генетическая предрасположенность

Хирургические вмешательства на яичниках

Аутоиммунные заболевания

Усиленные переживания или стрессовые ситуации

Вредные привычки

На начальную стадию менопаузы указывают изменения в менструальном цикле: менструации становятся нерегулярными или более редкими. Также характерны приливы (кратковременные приступы жара и потоотделения), перепады настроения, проблемы со сном, частые головные боли, быстрая утомляемость, колебания веса и сбои в работе мочевыделительной системы.