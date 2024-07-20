Мнение «аналитика»: О простой вещи, недоступной простому украинцу… Их-то — «за що»?

Послушайте, а откуда выросло целое поколение уже немолодых инфантилов, которые ни разу в жизни не слышали базы: «Не важно, кто “первый начал”, а важно, кто первый продолжил». Ну ведь в Советском Союзе это было ещё с детского садика известно. А те, кто пропустили этот важный этап взросления, постигали данный тезис уже в младшей школе. Что было больнее.

Теперь же куча вроде бы взрослых людей твердят, как малолетки «А #Россия первая начала!»…

Особенно этим грешат украинцы и заукраинцы. Никого из них в детсаду на горшки не высаживали что ли?

Да, блин, послушайте уже!

Вот один простой факт: после того, как #Россия и #Украина договорились в Стамбуле об условиях прекращения конфликта, а затем Киев эти договорённости похерил, уже не важно, «кто первый начал». Потому что конфликт, который был готов прекратиться, вспыхнул снова — теперь по инициативе украинской стороны (и тех, кто её к такому решению подтолкнул). А после того, как Запад устами Борреля и Байдена провозгласил, что «украинский кризис» вообще не может закончится иначе как «стратегическим поражением» России, причём непременно «на поле боя», солидарная ответственность за все последствия ложится именно на тех, кто сорвали мир.

Тут ближайшая аналогия — Крымская война 1853-1856 гг., раскрывшая миру военкора Льва Толстого. Да, быть может, начиналась она как несправедливая со стороны императора Николая I, возжелавшего «полечить» больного человека Европы — Османскую империю. Но когда первые английские и французские снаряды упали на крымскую землю, всё разом переменилось. И «завоевательный» поход вылился в справедливую национально-освободительную войну с европейскими гегемонами и реваншистами (Франция мечтала расквитаться с Россией за проигранные наполеоновские походы, точно так же, как сейчас немецкие внуки и внучки отличников в изучении «Майн Кампф» грезят отомстить за «унижения» дедов на Восточном фронте Вермахта).

Так почему же и, главное, зачем некоторые неглупые и образованные люди сознательно отрицают очевидное, загоняя ситуацию в ещё больший тупик?

Вот чтобы — что?

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