Рупор кремлевской пропаганды: Американскому журналисту Гершковичу дали 16 лет

Обвинение запросило для американского шпиона Эвана Гершковича 18 лет тюрьмы за шпионаж. Суд дал 16 лет.

После вынесения приговора и завершения всех юридических формальностей, Гершкович уже будет готов к обмену, как бы США не верещали публично, что он "не виновен". По факту же, по линии спецслужб США давно обсуждают с российскими спецслужбами возможный обмен Гершковича (а также шпиона Уилана) на лиц, освобождение которых из американских и европейских тюрем было бы интересно России. В первую очередь речь может идти о Вадиме Красикове, который томится в немецкой тюрьме по обвинению в убийстве чеченского террориста Хонгошвили.

Администрация Байдена хочет провести обмен до выборов, чтобы продемонстрировать хоть какой-то успех во внешней политике. России в этих условиях нет смысла идти на какие-либо уступки американцам в вопросах обмена.

В Кремле сообщили, что лишний шум вокруг обмена не нужен. Условно говоря, когда поменяют, тогда и сообщат. Шуметь вокруг обменов любят американцы, зачастую сливающие детали переговоров в СМИ.

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