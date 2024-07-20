 

Не только Украина – тандем Трампа и Вэнса переосмыслит всю внешнюю политику США — Responsible Statecraft

20.07.2024, 4:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Выбор Дональдом Трампом кандидатуры сенатора Джей Ди Вэнса на пост вице-президента в случае его победы на выборах в ноябре приведёт к переменам во всей внешней политике США, в том числе в отношении Украины, пишет Responsible Statecraft. Как отмечает издание, Вэнс является одним из самых решительных критиков в конгрессе США политики Запада в отношении Украины.


АР

Решение кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа выдвинуть кандидатуру сенатора Джей Ди Вэнса на пост вице-президента противоречило двум устоявшимся американским тенденциям: выбор вице-президента был несущественным, а внешняя политика не играла никакой роли во внутренней политике страны, пишет Responsible Statecraft.  

Это решение вызвало политическую бурю в Вашингтоне, прежде всего из-за внешнеполитических взглядов Вэнса. В частности, политик является одним из самых решительных критиков в конгрессе США политики Запада в отношении Украины, которая не принесла ожидаемых результатов. Как отмечает издание, взгляды Вэнса отражают меняющийся облик американской политики.

Responsible Statecraft отмечает, что выбор кандидатуры Вэнса является одним из множества сигналов, свидетельствующих о том, что Трамп, в случае победы на выборах в ноябре, скорее всего, попытается добиться быстрого завершения конфликта на Украине. Также этот выбор может свидетельствовать о стремлении Трампа изменить природу трансатлантических отношений, учитывая тот факт, что Вэнс видит зависимость Европы от США в сфере безопасности «обузой» для Вашингтона и придерживается мнения, что Европа должна твёрдо стоять на ногах в военном отношении и делать больше для обеспечения собственной обороны.

На более широком уровне политическое возвышение Вэнса представляет собой передачу эстафеты новой волне политиков, которые стремятся к переосмыслению места Соединённых Штатов в мире после десятилетий принятия политических решений, основанных на стремлении сохранить ослабевающий после окончания холодной войны однополярный мир. 


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