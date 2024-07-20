 

Рупор кремлевской пропаганды: Фарион все

20.07.2024, 3:55, Разное
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Уси цили знищены!
Фарион померла от огнестрельного ранения в голову.

Иронично, но в том числе и благодаря Фарион началась Русская Весна. Именно выступления Тягнибока, а затем и Фарион о запрете русского языка на Украине стали последней каплей, которые толкнули многих к сопротивлению государственному перевороту и наступавшему украинскому нацизму.

В любом случае, земля стекловатой.

Источник: Colonel Cassad


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