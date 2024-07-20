Bloomberg – Орбан продолжит «мирную миссию» в отношении Украины, несмотря на критику Евросоюза

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжит «мирную миссию» в отношении конфликта на Украине, передаёт Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, Орбан призывает Брюссель, Пекин и Вашингтон оказать давление на Россию и Украину, чтобы страны вступили в мирные переговоры.



АР

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжит то, что он назвал «мирной миссией», несмотря на критику со стороны Европейского союза за превышение полномочий своей страны в качестве председателя, пишет Bloomberg.

Орбан заявил, что ЕС должен присоединиться к Китаю и, при условии возвращения в Белый дом Дональда Трампа, к Соединённым Штатам следует оказать давление на Россию и Украину, чтобы они начали мирные переговоры. Венгерский премьер также отметил, что продолжит сообщать обновлённую информацию о своих встречах с иностранными лидерами только после того, как они состоятся, как это было в случае с его поездками в Россию и Китай.

Как отмечает новостное агентство, с тех пор как 1 июля Венгрия взяла на себя роль председателя Совета ЕС, Орбан воспользовался положением для повышения своего авторитета в международной дипломатии, встретившись в том числе с Владимиром Зеленским, президентом РФ Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом.