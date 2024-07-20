Fox – граница США была в безопасности при Трампе, а при Байдене там катастрофа

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Незаконная миграция достигла катастрофического уровня при нынешней администрации, считает бывший и.о. директора иммиграционной и таможенной службы США Том Хоман. По его словам, идеальной обстановка с безопасностью на границе была как раз при Дональде Трампе. И он с радостью вернётся на свой пост, если Трамп, став президентом, призовёт его залатать эту брешь.

СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox Business: Том, сегодня вы будете выступать на съезде Республиканской партии. И главный вопрос сейчас — как вернуть Америке былую безопасность. Итак, что вы скажете нам насчёт ситуации на границе?

ТОМ ХОМАН, и.о. директора иммиграционной и таможенной службы США в 2017-18 гг.: То же, что говорю вам уже три года — что на моём веку самая защищённая граница была именно при Дональде Трампе. Действующий же президент первым в истории страны по вступлении в должность сделал защищённую границу незащищённой. Где такое видано! Так что говорить я буду об успехах администрации Трампа, снизившей нелегальную иммиграцию до рекордных показателей за последние 45 лет. Вот о чём я буду говорить.

СТЮАРТ ВАРНИ: Если Трамп победит и попросит вас вновь заняться границей, вы готовы будете вернуться к работе?

ТОМ ХОМАН: Если он попросит меня вернуться, как отказать президенту в ситуации, когда стране грозит катастрофический уровень незаконной иммиграции? Это беспрецедентная брешь нашей национальной безопасности: по имеющимся данным, более двух миллионов человек пересекли границу незаконно — а сколько из них прибыли из стран, спонсирующих терроризм? Неизвестно. Два миллиона человек, а мы не знаем, кто они, откуда они и для чего они здесь. Так что нам необходимо обеспечить безопасность границы.

Дата публикации 16 июля 2024 года.