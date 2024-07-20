 

Fox – граница США была в безопасности при Трампе, а при Байдене там катастрофа

20.07.2024, 0:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Незаконная миграция достигла катастрофического уровня при нынешней администрации, считает бывший и.о. директора иммиграционной и таможенной службы США Том Хоман. По его словам, идеальной обстановка с безопасностью на границе была как раз при Дональде Трампе. И он с радостью вернётся на свой пост, если Трамп, став президентом, призовёт его залатать эту брешь.

СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox Business: Том, сегодня вы будете выступать на съезде Республиканской партии. И главный вопрос сейчас — как вернуть Америке былую безопасность. Итак, что вы скажете нам насчёт ситуации на границе?

ТОМ ХОМАН, и.о. директора иммиграционной и таможенной службы США в 2017-18 гг.: То же, что говорю вам уже три года — что на моём веку самая защищённая граница была именно при Дональде Трампе. Действующий же президент первым в истории страны по вступлении в должность сделал защищённую границу незащищённой. Где такое видано! Так что говорить я буду об успехах администрации Трампа, снизившей нелегальную иммиграцию до рекордных показателей за последние 45 лет. Вот о чём я буду говорить.

СТЮАРТ ВАРНИ: Если Трамп победит и попросит вас вновь заняться границей, вы готовы будете вернуться к работе?

ТОМ ХОМАН: Если он попросит меня вернуться, как отказать президенту в ситуации, когда стране грозит катастрофический уровень незаконной иммиграции? Это беспрецедентная брешь нашей национальной безопасности: по имеющимся данным, более двух миллионов человек пересекли границу незаконно — а сколько из них прибыли из стран, спонсирующих терроризм? Неизвестно. Два миллиона человек, а мы не знаем, кто они, откуда они и для чего они здесь. Так что нам необходимо обеспечить безопасность границы.

Дата публикации 16 июля 2024 года. 


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