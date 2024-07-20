 

Bloomberg – на съезде республиканцев Трамп не скупился на обещания и показал всем, кто «в доме хозяин»

20.07.2024, 0:40, Новости дня
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Трамп согласился стать кандидатом от республиканской партии на президентских выбороах США. Как пишет Bloomberg, в заключительный день работы съезда республиканцев он выступил самой длинной речью в истории для кандидата в президенты в современную эпоху.Трамп нескупился на обещания, но при этом подчерканул, что все решения будет принимать на основе здравого смысла.


AP

Выступление Трампа в Милуоки в четверг стало финалом шумного съезда, который во многом был основан на его карьере телеведущего и на котором осмелевшие республиканцы радовались стремительному росту благосостояния партии, пишет Bloomberg. Кандидат от Республиканской партии начал своё выступление с призывов к единству, хотя позже он перешел к мрачной миграционной риторике, заявлениям «Америка прежде всего» и импровизированным речам, которые были отличительными чертами его первого срока пребывания в Белом доме.  

Как отмечает издание, триумфальное выступление Трампа резко контрастировало с его соперником, президентом Джо Байденом, чья предвыборная кампания переживает самый тяжелый момент, поскольку кандидат изолирован дома из-за Covid-19. И это в то время,  как в его партии кипит восстание, которое может вынудить его отказаться от участия в выборах.

Появление Трампа придало новый импульс партии, которая была потрясена субботней стрельбой в Пенсильвании, в результате которой один участник митинга погиб, двое других получили серьезные ранения, а сам кандидат был ранен в ухо. «Я не должен был быть здесь сегодня вечером», — заявил Трамп. — «Я стою перед вами на этой арене только по милости всемогущего Бога».

Его мрачный рассказ об инциденте быстро уступил место тому, с чем Трамп обычно выступает на своих митингахТрамп неоднократно осуждал нелегальную иммиграцию, характеризуя миграционный кризис как «массовое вторжение на нашу южную границу, которое принесло страдания, преступность, нищету, болезни и разрушения общинам по всей нашей земле». 

Bloomberg отмечет, что речь Трампа стала самой длинной в истории для кандидата в президенты в современную эпоху. И хотя он тщательно придерживался своих подготовленных замечаний при описании стрельбы, остальное часто сильно отклонялось от сценария и больше походило на политический митинг. Он давал громкие обещания, не подкрепленные деталями, пообещав в первый же день “снизить цены”, снизить процентные ставки и затраты на энергоносители, одновременно снизив налоги и сократив государственный долг, который резко вырос при Трампе и Байдене с большим годовым дефицитом.

«На самом деле, большинство наших решений будет приниматься с помощью так называемого здравого смысла», — добавил он.


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