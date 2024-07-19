Рупор кремлевской пропаганды: Лавинообразный боевой транс

Какое у нас чудесное описание (http://31md.ru/istoricheskoe-opisanie-kurskoj-bitvy) Курской битвы от музея-диарамы «Курская битва».

В чистом виде нарушение ч.3 ст. 67 Конституции: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается»

https://t.me/rzhev42/876

Данный опус принадлежит немецкому "историку" Фризеру, который зачем-то цитируется на сайте музея. Стоит напомнить, что Фризер известный ревизионист, утверждающий, в числе прочего, что в Курской битве победила нацистская Германия, а Сталинград не является переломным сражением.

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