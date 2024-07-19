 

CNN – вопрос политического выживания — демократы боятся потерять влияние из-за упёртости Байдена

19.07.2024, 22:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Коронавирус, который подхватил президент США, добавил головной боли его предвыборному штабу, который срочно переписывает график мероприятий. Чиновникам также приходится иметь дело с растущим давлением со стороны демократов, которые боятся, что они лишатся мест в конгрессе и даже губернаторских постов, если Джо Байден не передумает баллотироваться, передаёт CNN.

ЭРИН БЁРНЕТТ, ведущая CNN: Дана, вы в курсе новых подробностей политической ситуации, с которой столкнулся президент Байден, в контексте этого диагноза. Какие данные поступают?

ДАНА БЭШ, корреспондент CNN: Сейчас царит суматоха, как в Уилмингтоне, так и в Белом доме, но главным образом, конечно, в Уилмингтоне, потому что там находится штаб-квартира предвыборной кампании президента. Они пытаются максимально спасти — если это вообще возможно, — график мероприятий, запланированных президентом.  Они смотрят, можно ли что-то провести дистанционно, может ли президент Байден принять участие, оставаясь у себя дома в Рехобот-Бич.
 
Пока что, разумеется, ясности нет, в первую очередь потому, что они не знают, какое у него будет состояние здоровья. Но в штаб-квартире предвыборной кампании надеются, что можно будет поддерживать хоть какую-то связь между президентом и избирателями, – теми, с кем ему отчаянно требуется сохранять связь.

Не могу не подчеркнуть правдивость слов (вице-президент и начальник политического отдела CNN — ИноТВ) Дэвида Чалиана: «ощущение такое: Вы что, шутите?»

ЭРИН БЁРНЕТТ: Да, верно.

ДАНА БЭШ: Это последнее, что им сейчас нужно. И, определённо, есть ощущение, что у президента Байдена и его предвыборного штаба сейчас чёрная полоса, потому что это был очень важный момент, особенно учитывая то, что съезд завтра завершится, и к президенту Байдену всё ещё прикованы критические взгляды, и, хоть ненадолго это внимание по большей части ушло, теперь оно вернётся с новой силой к нему и его состоянию здоровья.
 
Им нужно, чтобы он появлялся публично, был активен, участвовал в предвыборной кампании, но этого не случится. Эрин, здесь нужно учитывать ещё тот факт, что шумиха, поднятая, в частности, демократами из палаты представителей, а также некоторыми другими выборными чиновниками, никуда не денется.

Ситуация становится всё напряжённее на фоне всё новых опросов, и (эти официальные лица. — ИноТВ) оказывают давление на предвыборный штаб и ближний круг президента, чтобы те приняли ко вниманию их обеспокоенность, что тут речь не только о президенте, но и об их политическом выживании в палате представителей и сенате, и, может, даже, на губернаторских должностях.

Дата публикации 17 июля 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Готов биться до последнего: Шнуров не хочет возвращать аванс за отмененные концерты

19.07 / Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск

19.07 / WP – демократы дискредитируют себя ложной верой в победу Байдена

19.07 / TRT – нежелание украинцев идти в армию остаётся серьёзной проблемой для Киева

19.07 / Guardian – Британия не будет помогать Украине поражать цели в России

19.07 / “Сразу красный флаг”: Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным

19.07 / “Нас не запретить”: как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube

19.07 / Деградирующий Байден и набирающий силу Трамп — Newsmax о резком контрасте потенциальных лидеров США

19.07 / COVID Байдена окончательно вверг кампанию демократов в хаос

19.07 / Пропала: Кристина Асмус перестала выходить на связь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика