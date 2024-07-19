CNN – вопрос политического выживания — демократы боятся потерять влияние из-за упёртости Байдена

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Коронавирус, который подхватил президент США, добавил головной боли его предвыборному штабу, который срочно переписывает график мероприятий. Чиновникам также приходится иметь дело с растущим давлением со стороны демократов, которые боятся, что они лишатся мест в конгрессе и даже губернаторских постов, если Джо Байден не передумает баллотироваться, передаёт CNN.

ЭРИН БЁРНЕТТ, ведущая CNN: Дана, вы в курсе новых подробностей политической ситуации, с которой столкнулся президент Байден, в контексте этого диагноза. Какие данные поступают?

ДАНА БЭШ, корреспондент CNN: Сейчас царит суматоха, как в Уилмингтоне, так и в Белом доме, но главным образом, конечно, в Уилмингтоне, потому что там находится штаб-квартира предвыборной кампании президента. Они пытаются максимально спасти — если это вообще возможно, — график мероприятий, запланированных президентом. Они смотрят, можно ли что-то провести дистанционно, может ли президент Байден принять участие, оставаясь у себя дома в Рехобот-Бич.



Пока что, разумеется, ясности нет, в первую очередь потому, что они не знают, какое у него будет состояние здоровья. Но в штаб-квартире предвыборной кампании надеются, что можно будет поддерживать хоть какую-то связь между президентом и избирателями, – теми, с кем ему отчаянно требуется сохранять связь.

Не могу не подчеркнуть правдивость слов (вице-президент и начальник политического отдела CNN — ИноТВ) Дэвида Чалиана: «ощущение такое: Вы что, шутите?»

ЭРИН БЁРНЕТТ: Да, верно.

ДАНА БЭШ: Это последнее, что им сейчас нужно. И, определённо, есть ощущение, что у президента Байдена и его предвыборного штаба сейчас чёрная полоса, потому что это был очень важный момент, особенно учитывая то, что съезд завтра завершится, и к президенту Байдену всё ещё прикованы критические взгляды, и, хоть ненадолго это внимание по большей части ушло, теперь оно вернётся с новой силой к нему и его состоянию здоровья.



Им нужно, чтобы он появлялся публично, был активен, участвовал в предвыборной кампании, но этого не случится. Эрин, здесь нужно учитывать ещё тот факт, что шумиха, поднятая, в частности, демократами из палаты представителей, а также некоторыми другими выборными чиновниками, никуда не денется.

Ситуация становится всё напряжённее на фоне всё новых опросов, и (эти официальные лица. — ИноТВ) оказывают давление на предвыборный штаб и ближний круг президента, чтобы те приняли ко вниманию их обеспокоенность, что тут речь не только о президенте, но и об их политическом выживании в палате представителей и сенате, и, может, даже, на губернаторских должностях.

Дата публикации 17 июля 2024 года.