Рупор кремлевской пропаганды: Ухо не задето

Во Львове неизвестный выстрелил в голову Фарион. Не в ухо.

С пулевым ранением головы Фарион доставили в больницу. Она в тяжелом состоянии, но пока не померла.

Полицаи ищут неизвестного парня 20-25 лет, который караулил Фарион у ее дома..Не удивлюсь, если выяснится, что Фарион хотел замочить какой-нибудь "херой АТО".

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