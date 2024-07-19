Рупор кремлевской пропаганды: Ухо не задето
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Во Львове неизвестный выстрелил в голову Фарион. Не в ухо.
С пулевым ранением головы Фарион доставили в больницу. Она в тяжелом состоянии, но пока не померла.
Полицаи ищут неизвестного парня 20-25 лет, который караулил Фарион у ее дома..Не удивлюсь, если выяснится, что Фарион хотел замочить какой-нибудь "херой АТО".
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Источник: Colonel Cassad
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