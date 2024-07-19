 

Новый скандал с Успенской: певице прилетел очередной иск

19.07.2024, 21:05, Новости дня
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В мире шоу-бизнеса назревает новый скандал с участием Любови Успенской. Певице прилетел очередной иск. Все дело в том, что “королева шансона” незаконно исполняет хит “По полюшку”, несмотря на запрет автора композиции Натальи Лапиной.

Наталья на протяжении трех лет пытается добиться авторских отчислений за свою песню в исполнении Успенской. Терпение Лапиной достигло своего предела, и теперь этот вопрос она будет решать исключительно в суде.

Как рассказала Наталья прессе, Любовь Успенская в курсе того, что ей запрещено исполнять хит “По полюшку” с 2021 года, поскольку она не отчисляла за него авторские гонорары. Запрет был оформлен официально автором композиции. В то же время правозащитник певицы уверяет, что его подопечная не исполняет эту песню, она просто отсутствует в ее репертуаре. А все необходимые выплаты они производят в срок.

Но Лапина уверена, что это абсолютная ложь, ведь Любовь Успенская даже свой тур назвала “По полюшку”, а в Сети много видео, доказывающее правоту автора.

К тому же Лапина утверждает, что изначально эта песня не предназначалась Успенской, а писалась для Ирины Аллегровой. Но Любовь мольбами выпросила ее себе, чтобы помириться с дочерью.


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