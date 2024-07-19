Эксперты по ИБ допускают, что сбой в Windows возник из-за действий инсайдеров

В ходе расследования причин масштабного сбоя в работе Windows эксперты допускают возможность хакерской атаки с использованием инсайдеров.

Накануне проблемы в работе ОС наблюдались во многих странах. Сбои затронули системы аэропортов и торговых сетей. Позднее Microsoft назвала причиной проблемы обновление для защиты от киберугроз, полученное от подрядчика CrowdStrike.

Однако Артем Избаенков, заместитель директора «Солар», не исключает и хакерскую атаку. По его словам, злоумышленники могли быть внедрены в компанию, чтобы поместить вредоносный код в файлы системы.

Избаенков отметил сложность выявления инсайдерских угроз. По его словам, в РФ выявлялись подобные случаи в крупных IT-компаниях.