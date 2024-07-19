Показатели российских Superjet 100 остаются высокими

В РФ активно используется парк из 160 пассажирских самолетов SSJ-100, которые демонстрируют стабильные показатели регулярности вылетов на уровне 98%. Несмотря на санкционные ограничения, техническое обслуживание и ремонт SSJ-100 продолжают осуществлять сертифицированные организации, что обеспечивает высокую готовность воздушных судов.

За время эксплуатации российские Superjet перевезли около 50 миллионов пассажиров. В настоящее время техническим обслуживанием SSJ-100 занимаются 16 организаций, семь из которых являются сервисными подразделениями авиакомпаний.

К сожалению, в июле этого года произошла трагическая авария Superjet 100 в Подмосковье. Как предполагается, причиной катастрофы могло стать неправильное обслуживание на заводе, повлекшее за собой установку датчиков угла атаки с отклонением от нормы.

Первый пассажирский рейс Superjet совершил в 2011 году. Он стал первым серийным гражданским самолетом, разработанным в РФ после распада Советского Союза.