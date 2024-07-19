Мнение: Переписка Сталина с Маннергеймом, репарации с Финляндии и вред от забора на финской границе

1. Коллеги, я полагаю, что мы все — убеждённые патриоты России, это даже не обсуждается. Но как всё-таки нам следует относиться к финскому президенту и главнокомандующему времён Второй мировой Карлу Густаву Маннергейму, бывшему царскому офицеру? С одной стороны, он был нашим врагом: при Маннергейме финны оккупировали Карелию и держали северный фас блокады Ленинграда. С другой стороны, в конце войны Финляндия перешла на сторону СССР, так что маршал Сталин с маршалом Маннергеймом даже поздравляли друг друга с Победой (ссылка):

Обмен поздравительными телеграммами между двумя маршалами, Сталиным и Маннергеймом.

Газета “Красная Звезда” от 23 мая 1945 г., первая полоса. [См. заглавную картинку]

2. Телеграм-канал «Журналист на всю голову» пишет, что с Финляндии надо затребовать компенсацию за вступление в НАТО в нарушение Парижского мирного договора 1947 года, а также репарации за нанесённый финнами ущерб во время Великой Отечественной войны (ссылка):



Москва в ответ на принятые на вашингтонском саммите НАТО планы развития присутствия Альянса в Финляндии должна выдвинуть вытекающие из нарушения Хельсинки Парижского мирного договора требования о выплате Финляндией России двух триллионов 800 миллиардов евро.

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…соглашение прямо нарушает Парижский мирный договор 1947-го года. Данный международный документ, подписанный многими странами антигитлеровской коалиции с Суоми по завершению Второй мировой войны, в которой Финляндия участвовала на стороне нацистской Германии, ограничивает функции Сил обороны Суоми защитой собственно территории Финляндии. А подписание оборонного соглашения с США, как и недавнее вступление страны в НАТО – явное превышение этих функций…

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…Указанные нарушения, в первую очередь вступление Суоми в НАТО, дают основания России ставить вопрос о международно-правовой ответственности Суоми, которая выражается, в частности, в обязанности последней полностью возместить вред, в том числе в форме компенсации ущерба, вызванный упомянутым нарушением.

Конечно, прямо сейчас Финляндия нам эти три триллиона евро платить откажется. Однако мы можем зафиксировать требование и подождать, пока в Евросоюзе не начнётся хаос подобный тому, который мы переживали после 1917 и после 1991 годов. В период хаоса наши требования, возможно, получится так или иначе обналичить.

3. Забор на границе с Россией, который собирается строить вступившая в НАТО Финляндия, является не только бесполезным с военной точки зрения, но и экологически вредным (ссылка):



Строительство забора на границе Финляндии и России грозит нарушением экологического равновесия. Об этом ТАСС рассказали опрошенные экологи.

Финские ученые в числе первых заявили о вреде проекта для природы еще при его обсуждении, заявил руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин. Например, из-за забора протяженностью 200 километров дикие животные не смогут мигрировать из России в Финляндию и обратно, как они привыкли, объяснил он.

Отрицательно на экологии скажется и сам факт вырубки деревьев. Леса вдоль границ государств обычно отличаются более высоким уровнем биоразнообразия. Редко посещаемые человеком, они являются своего рода заповедниками, уточнил исполнительный директор ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» Николай Шматков. Возведение забора негативно скажется на сохранении биоразнообразия и нанесет особый вред копытным животным, которые не смогут свободно перемещаться по лесу, уточнил эксперт.

Если бы я был политиком и занимался вопросом Финляндии, я бы наверняка захотел провести большую пресс-конференцию, пригласив на неё финские СМИ и финских блогеров. Там я бы показал указкой на карте, на какие финские города и военные объекты после вступления в НАТО будут нацелены оборонительные русские ядерные бомбы. Также я предложил бы журналистам съездить на полигон, чтобы лично пронаблюдать с безопасного расстояния за испытанием русских ракет.

Впрочем, я не политик. И судя по тому, что такой конференции мы не провели, наши власти считают финнов необучаемыми. Полагаю, серьёзные основания для такого вердикта у нас есть.