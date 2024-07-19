WP – демократы дискредитируют себя ложной верой в победу Байдена

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Окружение президента США и его союзники-демократы продолжают пребывать в уверенности, что ему удастся переизбраться на второй срок. Более того, они продвигают откровенный обман о здоровье Джо Байдена, тем самым подрывая репутацию собственной партии, считает обозреватель The Washington Post Чарльз Лейн.



AP

Провальное выступление Байдена на дебатах с Трампом подтвердило опасения многих избирателей, что 81-летний политик не сможет переизбраться на второй срок. Но вместо того, чтобы принять этот факт окружение президента и лояльные ему демократы решили настаивать на своём и «углубить яму, в которой они оказались», пишет обозреватель The Washington Post Чарльз Лейн.

Глава Белого дома и его сторонники настаивают, что он обязательно победит. Тех же демократов, которые осмеливаются пойти против, либо вежливо просят придерживаться общего курса, либо грубо требуют «прекратить пороть чушь», как выразился Байден в недавнем разговоре с конгрессменом Джейсоном Кроу, отмечает публицист.

По его мнению, ущерб демократам наносит не только постоянные провалы в памяти и оговорки, ослаблении голоса и неуместные вспышки гнева президента. Поддерживая Байдена, они собственноручно подрывают репутацию партии, которая позиционирует себя поборницей фактов, правды и науки.

Предполагалось, что в сознании избирателей «партией большой лжи» станут республиканцы, особенно из-за их нежелания признавать результат прошлых президентских выборов. «Но, принимая настойчивое желание Байдена баллотироваться, демократам приходится поверить или сделать вид, что они верят, в ложь: что он бодр, здоров и готов управлять страной ещё четыре года», — подчёркивает Лейн.