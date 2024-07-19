 

Рупор кремлевской пропаганды: Не годен

19.07.2024, 20:10, Разное
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Император Павел I не годен.
Хотя он то как раз был убит как император Российской Империи в результате заговора с британским участием, а не как просто гражданин Романов, который бросил вверенную ему папой страну и отрекся от престола под давлением своих генералов.
Очень наглядный пример лицемерия и двоемыслия.

Прости нас, государь.

Источник: Colonel Cassad


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