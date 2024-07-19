 

Пользователи Samsung Galaxy Buds3 массово жалуются на качество наушников

19.07.2024, 19:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После запуска продаж беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds3 в Южной Корее покупатели начали активно жаловаться на серьезные дефекты. Сообщения о низком качестве поступают с различных площадок, включая соцсети и форумы.

Владельцы Buds3 отмечают проблемы со сборкой, как самих наушников, так и зарядного кейса. Крышка кейса имеет значительный люфт, наблюдаются проблемы с покраской и качеством амбушюр, которые легко рвутся. Некоторые пользователи также сообщают о наличии посторонних волос в упаковке.

Помимо проблем с физическими элементами, пользователи сообщают о сбоях в работе и функциональности Buds3. Они жалуются на неисправности системы шумоподавления, проблемы с подсветкой, а также на разницу в уровне громкости между правым и левым наушниками.

Большинство экспертов рекомендуют воздержаться от покупки Samsung Galaxy Buds3 до устранения всех обнаруженных проблем. Компания Samsung признала наличие дефектов и извинилась перед покупателями. Недовольные клиенты могут вернуть средства или получить замену.

Пока неясно, успеет ли Samsung исправить проблемы до глобального запуска продаж, который запланирован на 24 июля.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Мнение: Переписка Сталина с Маннергеймом, репарации с Финляндии и вред от забора на финской границе

19.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Не годен

19.07 / Врачи назвали странные симптомы рака почки, которые многие игнорируют

19.07 / Банкоматы, оснащённые биометрическими сканерами, начнут отображать гражданам уведомления из Госуслуг

19.07 / Мнение: Сокращение гуманитарного образования, зумеры на рынке труда и распределение студентов в СССР

19.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Маньяки в СССР и в России

19.07 / Проблема со сбоем Windows локализована, заявляют в CrowdStrike

19.07 / Регулятор США раскритиковал изменения в подписке Game Pass

19.07 / Рупор кремлевской пропаганды: О правовом статусе ветеранов Шторм-Z

19.07 / Директор мавзолея Мао Цзэдуна опроверг слухи о скорых переменах в экспозиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика