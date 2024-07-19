Пользователи Samsung Galaxy Buds3 массово жалуются на качество наушников

После запуска продаж беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds3 в Южной Корее покупатели начали активно жаловаться на серьезные дефекты. Сообщения о низком качестве поступают с различных площадок, включая соцсети и форумы.

Владельцы Buds3 отмечают проблемы со сборкой, как самих наушников, так и зарядного кейса. Крышка кейса имеет значительный люфт, наблюдаются проблемы с покраской и качеством амбушюр, которые легко рвутся. Некоторые пользователи также сообщают о наличии посторонних волос в упаковке.

Помимо проблем с физическими элементами, пользователи сообщают о сбоях в работе и функциональности Buds3. Они жалуются на неисправности системы шумоподавления, проблемы с подсветкой, а также на разницу в уровне громкости между правым и левым наушниками.

Большинство экспертов рекомендуют воздержаться от покупки Samsung Galaxy Buds3 до устранения всех обнаруженных проблем. Компания Samsung признала наличие дефектов и извинилась перед покупателями. Недовольные клиенты могут вернуть средства или получить замену.

Пока неясно, успеет ли Samsung исправить проблемы до глобального запуска продаж, который запланирован на 24 июля.