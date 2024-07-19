 

Врачи назвали странные симптомы рака почки, которые многие игнорируют

19.07.2024, 19:45, Разное
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Рак почки, безмолвный враг, зачастую остается незамеченным до поздних стадий. Эксперты отмечают резкий рост заболеваемости почечными патологиями, включая рак.

Повышенный риск развития рака почек связан с ожирением, курением, сахарным диабетом, вирусным гепатитом и наследственной предрасположенностью.

Хотя классическими симптомами считаются боль и кровь в моче, опытный онколог предупреждает, что такие проявления встречаются лишь в редких случаях. Вместо этого следует обратить внимание на постоянно высокое кровяное давление.

Этот тревожный признак сопровождается общим недомоганием, слабостью и неожиданной потерей веса. Именно совокупность этих признаков может указывать на развитие опухоли в почках.

Стоит помнить, что рак почки может проявляться и другими симптомами, поэтому при наличии любых настораживающих изменений в своем состоянии необходимо незамедлительно обратиться к врачу для диагностики.


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