Врачи назвали странные симптомы рака почки, которые многие игнорируют

Рак почки, безмолвный враг, зачастую остается незамеченным до поздних стадий. Эксперты отмечают резкий рост заболеваемости почечными патологиями, включая рак.

Повышенный риск развития рака почек связан с ожирением, курением, сахарным диабетом, вирусным гепатитом и наследственной предрасположенностью.

Хотя классическими симптомами считаются боль и кровь в моче, опытный онколог предупреждает, что такие проявления встречаются лишь в редких случаях. Вместо этого следует обратить внимание на постоянно высокое кровяное давление.

Этот тревожный признак сопровождается общим недомоганием, слабостью и неожиданной потерей веса. Именно совокупность этих признаков может указывать на развитие опухоли в почках.

Стоит помнить, что рак почки может проявляться и другими симптомами, поэтому при наличии любых настораживающих изменений в своем состоянии необходимо незамедлительно обратиться к врачу для диагностики.