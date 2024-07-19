Банкоматы, оснащённые биометрическими сканерами, начнут отображать гражданам уведомления из Госуслуг

Центробанк России одобрил использование банкоматов, оснащённых биометрическими сканерами, для озвучивания населению уведомлений из личного кабинета в сервисе «Госуслуги». Устройства будут как выводить эту информацию на экран, так и печатать её в чеке.

Нововведения стали возможны после внесения изменений в постановление постановление № 1911-ПП от 07.12.2021 «О проведении в

городе Москве эксперимента по организации взаимодействия с гражданами в

дистанционном формате» на основании №123-ФЗ «О проведении эксперимента по

установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий

для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве».

Новые письма подгрузятся сразу после подтверждения личности человека, подошедшего к банкомату

и авторизовавшегося с использованием своих биометрических данных. С этот же момента уведомления будут считаться доставленными, а гражданин – ознакомленным с ними. Если эксперимент в Москве признают удачным, со временем его распространят и на другие регионы, причём государство готово обсудить с банками субсидии на закупку биометрических банкоматов.

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