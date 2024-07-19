Мнение: Сокращение гуманитарного образования, зумеры на рынке труда и распределение студентов в СССР

1. Места по гуманитарным специальностям в вузах следует на 90 процентов сократить, а оставшиеся 10 процентов сделать платными, полагает domestic-lynx (за ссылку спасибо monetam):



…тем, кто радеет за бесплатные места в гуманитарных вузах, мне хочется задать простой вопрос. Вот лично вы стали бы платить за то, что вам не нужно? В чём у вас нет потребности? Очевидно, не стали бы. А государство почему должно это делать? С какой стати? Чтобы развлечь праздную публику и продлить ей счастливое детство? Сейчас ставится задача индустриализации в самом широком смысле слова – значит, нужны кадры индустриализации. За это государство и должно и, похоже, намерено платить.

По моему личному искреннему мнению, было бы полезно просто закрыть 9/10 гуманитарных мест вообще, а остальные сделать строго платными. А на сэкономленные средства платить студентам естественно-технических специальностей стипендии. При этом я понимаю, что сделано это не будет, потому что мамашкин вой может перерасти в демонстрации, что уж точно не нужно в нынешней тревожной обстановке. Но всегда следует понимать, что было бы полезно сделать, держать это в сознании и, когда представится возможность, — осуществить.

Гуманитарное образование – это тоже важно и полезно, говорите? Совершенно в вами согласна. Но это должно быть истинное образование, и получать его должны люди, к нему способные и годные, и главное, готовые всерьёз учиться, а не просто посещать детсад для взрослых, каковым является большинство гуманитарных «точек».

Я бы сделала так. Хочешь стать философом или филологом? Сдай латинский и древнегреческий. Философу я бы и немецкий вменила: как он будет Канта с Гегелем читать? Языки я бы требовала исключительно в пассивной форме: читать и переводить. Проверка навыка самая примитивная: открываем «Записки о галльской войне» и просим перевести пару абзацев. Текст не сверхъестественно сложный – Цезарь это тебе не Цицерон с его цветистой запутанностью. Аналогично – ну, пусть не Гегеля, так хоть Ницше заставлять прочесть будущих философов. Если тебе в самом деле это надо – выучишься. А то может, сподручнее в токари податься? Вон их сколько требуется! Тем более, суха, знаешь ли, теория… а там зарплата приличная.

Подлинное гуманитарное знание – это очень сложная и трудная вещь. Всё, что касается человека, — это неизмеримо сложнее любой физики и техники. Современные гуманитарные науки по уровню познания своего объекта – человека и его деятельности — по сравнению с естественно-техническими находятся на уровне… ну если не Аристотеля, то уж до Ньютона точно не дотягивают.

А вот учиться по гуманитарной специальности и получить соответствующий диплом при нынешней организации дела – проще пареной репы. Именно потому, что гуманитарные науки – это что-то вроде натурфилософии, а то и просто «взгляд и нечто». Вы уж мне поверьте: закончила два престижных гуманитарных вуза, один даже с красным дипломом. (Иняз им.М.Тореза, ныне МГЛУ и Московскую Юридическую Академию, ныне Московский Юридический университет им.Кутафина). Всякий человек, обладающий общей начитанностью о том-о сём + подвешенным языком, закончит гуманитарный вуз, что называется, левой пяткой. В Инязе надо ещё поучить языки, но при чём тут образование: язык – это просто язык, да и только. Нормальная организационная форма для изучения языков – это курсы. Их и следует открыть вместо всех инязов: курсы разной длины, разной тематической направленности, нацеленные на разные нужды. Помню, в прежнее время были (может, и сейчас есть) превосходные мидовские и внешторговские курсы, длились они два года, притом без отрыва от производства, как тогда выражались. Собственно, Иняз и возник в 30-е годы от слияния двух курсов: при библиотеке иностранной литературы и при Наркомате внешней торговли.

Люди идут в гуманитарные вузы просто потому, что это легко. Любое техническое образование неизмеримо сложнее и труднее гуманитарного, а затрудняться неохота. Об этом не принято говорить вслух, но в реальности это так. Да, у каждого гуманитарное абитуриента есть свой самоблеф: ах, я хочу стать политологом (психологом, филологом)! Но в девяти случаев из десяти, он просто не хочет возиться с сопроматом и теормехом. Исключения есть, но общий случай – таков.

Поэтому я бы лично горячо приветствовала перевод гуманитарного образования на платную основу. Одновременно следует дать возможность всем изучать какие-то гуманитарные дисциплины на вузовском уровне. Нравится тебе история? Запишись на годичный курс, учись, сдавай экзамен, получи свидетельство. Учиться ведь можно по-разному: и при музеях, и на курсах. Помню, были в мою юность прекрасные курсы Интуриста, потом переименованные в институт, где готовили гидов.

А финансировать государство должно только то, что насущно необходимо. То есть техническое и естественное образование. С распределением в момент зачисления в вуз, чтоб люди знали, куда им предстоит идти работать. Плюс медицинское и педагогическое, направленное строго на подготовку учителей. А «взгляд и нечто» – за свой счёт.

Действительно, гуманитарное образование во многих вузах является профанацией, поэтому выпускники, ошибочно считающие себя гуманитариями, не могут найти работу по специальности, после чего надевают большой короб на манер рюкзака или идут кричать «свободная касса». Но всё же надо помнить, что есть и хорошие гуманитарные вузы, где учат отнюдь не для галочки. При этом советский гуманитарный провал до сих пор не преодолён — прилежный выпускник школы умеет считать интегралы, но при этом дик, как Энкиду, когда дело доходит до общения с другими людьми, понимания текстов или наведения порядка в собственных мыслях.

Также нужно учитывать, что гуманитарное образование играет важную социальную и государственную роль. 20 лет назад, когда в вузы было попасть сложнее, неприкаянная молодёжь уходила в гопники, пила водку по подъездам, регулярно скатывалась в мелкое хулиганство и уголовщину. Серьёзной проблемой была молодёжная безработица, особенно в некоторых национальных республиках.

Теперь, спасибо обилию мест в вузах и ЕГЭ, который позволяет легко поступать в вузы крупных городов выпускникам со всей страны, молодёжь расслабляется в университетских аудиториях и пьёт смузи в модных кофейнях. История подростковых банд, бывших бичом позднего СССР (как в сериале «Слово пацана») ушла в далёкое прошлое. Культурные границы между городскими жителями, деревенскими и выходцами из национальных республик стираются очень быстро.

Повторюсь, у нас много плохих вузов, в которых ничему не учат. Однако дикий подросток, поступив в такой вуз, постепенно обтёсывается, напитывается русской культурой и становится на выходе значительно менее диким. Для общества, пожалуй, это плюс.

2. Вопреки мифам о «поколении жертв ЕГЭ», молодые россияне, выходящие сейчас на рынок труда, имеют по мнению экспертов немало преимуществ в сравнении со своими более старшими коллегами. Впрочем, и недостатки, – с точки зрения работодателей, – тоже есть (ссылка):



Начавшиеся в период пандемии коронавируса изменения офисной культуры, связанные прежде всего с масштабным внедрением удаленной работы по всему миру, получают продолжение благодаря выходу на рынок труда поколения зумеров (работников 1997 года рождения и моложе). У них в приоритете — отсутствие пиетета перед начальством, чуткое отношение к себе как к профессионалу, уважение к балансу личного и рабочего времени. <…>

Как следует из результатов опроса, более трети россиян (37 процентов) считают основным преимуществом работы с зумерами умение последних взаимодействовать с технологиями и готовность помогать коллегам в их освоении. Эксперты относят к сильным сторонам нынешних молодых работников гибкость, быструю адаптацию к изменениям и быструю обучаемость. Присущими же им слабостями специалисты по подбору персонала называют клиповое мышление (тяжело долго удерживать внимание на чем-то одном) и недостаток фундаментальных знаний, вытекающий из стремления получать их за счет более простых, чем предусмотрены классическим образованием, форматов (например, коротких курсов). «Зумеры хотят видеть результат своего труда и не готовы делать скучную работу. И в этом сложность — рутинные задачи есть везде, а молодежь быстро от них устает», — отмечает HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Курникова.

Зумеры за несколько дней устраиваются на работу и быстрее других увольняются, поскольку зачастую уже через год сталкиваются с эмоциональным истощением от офисной жизни, к которому россияне старше 40 лет приходят только за десятилетие работы на одном месте.

По словам психологов, молодые сотрудники, как правило, требуют к себе более бережного отношения. Выросшие в условиях гиперопеки со стороны родителей, постоянно переживавших за их душевное состояние, они гиперэмоциональны и ожидают на работе таких же принципов взаимодействия. Без них зумеры быстро выгорают, а получив рабочее место, на котором чувствуют себя комфортно (речь в том числе о прозрачности в вопросах оплаты труда и премий, с отсутствием которых на фоне дороговизны жизни они, как правило, не готовы мириться), наоборот, с большим рвением строят карьеру.

При этом зарплата — важный, но не ключевой критерий при выборе зумерами места работы. Высокий заработок уступает в списке их приоритетов «рабочей среде» и тому же «гибкому графику». Важны также нематериальная мотивация (поддержка от коллег, начальства) и перспективы развития в рамках отдела и компании.

3. Рука дёрнулась было написать «Их нравы», но нет, это про нас. Вот как распределяли студентов в СССР (ссылка):

Галина Алексеевна Путина – тётя президента России Владимира Путина – работала учительницей в Ахвахском районе Дагестана, сообщает РГВК «Дагестан».

Она приехала в Дагестан в 1958 году. Первая запись о Галине Алексеевне Путиной была сделана в кадровом журнале школы села Анчих Ахвахского района 15 августа того же года. Галину в составе группы из 28 учителей направили из Ленинградской области на работу в Ахвахский район.

Местная жительница Шанисат Таймасханова, которая училась в те годы в той же школе, хорошо помнит Галину Путину. Тетя будущего президента РФ дружила с родственницей Таймасхановой.

Также есть запись о награждении Галины Путиной грамотой, потому что за полгода работы ее ученики показали 100-процентную успеваемость. После чего она была переведена в школу села Карата, где училось в три раза больше детей, а хорошего педагога иностранных языков не было.

Галина Путина проработала в Ахвахском районе два года. 4 июня 1960 года она ушла в отпуск, а потом написала заявление об уходе с работы по собственному желанию.