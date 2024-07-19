TRT – нежелание украинцев идти в армию остаётся серьёзной проблемой для Киева

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Жители Украины всё меньше хотят оказаться в рядах вооружённых силах страны. Многие считают мобилизационную кампанию, которую проводит правительство Зеленского, провальной и активно изыскивают способы избежать призыва, пишет TRT.

ИЛЬЯС АВЧИ, корреспондент TRT: С начала войны в 2022 году готовность населения Украины служить в армии идёт на спад. В апреле телеканал «Общественные новости» провёл опрос, согласно которому около 50 % украинцев считают, что мобилизация проходит плохо. Сотрудник военкомата с позывным Фантомас подтверждает это исследование.

ФАНТОМАС, сотрудник военкомата: В начале полномасштабного вторжения в 2022 году люди неделями ждали возможности вступить в армию. Теперь, насколько я знаю, большинство людей, стоящих в очередях (в призывные пункты. — ИноТВ), хотят получить какую-то отсрочку.

ИЛЬЯС АВЧИ: Новый закон, принятый Владимиром Зеленским ещё в апреле, снизил призывной возраст для мужчин с 27 до 25 лет. Он также потребовал от мужчин в возрасте до 60 лет обновлять свои личные данные в призывных пунктах или онлайн, чтобы увеличить количество призывников, и крайний срок для этого был 16 июля.

ИВАН, работник гуманитарной службы: Большинство людей боятся из-за того, что, по моему мнению, власти проводят очень плохую кампанию по набору новобранцев. Они недостаточно объясняют людям, что вероятность попасть в пехотные бригады очень мала.

ИЛЬЯС АВЧИ: Высокопоставленный представитель НАТО недавно заявил, что РФ набирает 30 000 военнослужащих в месяц, неся при этом очень большие потери. РФ хочет сохранить это число (новобранцев. — ИноТВ), поскольку она пытается продвинуться вглубь Украины и поддерживать несколько фронтов.

Поддерживать это число стало непросто для российской стороны, но она придумывает новые способы сохранить высокий энтузиазм. В течение первого года войны новобранцы получали единовременную выплату в размере $ 2200, но недавно эта цифра увеличилась до $19 000 (так сказано в оригинале. — ИноТВ).

Одной из серьёзных проблем является малое количество новобранцев, другой — потребность в боеприпасах и оружии. После настойчивых призывов Киева Белый дом подтвердил пакет помощи на саммите НАТО, согласно которому первые истребители F-16 уже на пути на Украину и будут готовы к бою этим летом.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете систем безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет, который я утвердил с момента подписания законопроекта о национальной безопасности.

ИЛЬЯС АВЧИ: Зеленский приветствовал этот пакет, но сказал, что его стране нужно больше, чтобы защитить себя должным образом.

Ильяс Авчи. TRT World.

Дата публикации 17 июля 2024 года.