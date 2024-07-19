Guardian – Британия не будет помогать Украине поражать цели в России

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Глава британского оборонного ведомства высказался против какой-либо помощи Украине со стороны Лондона в поражении целей на территории России. Как пишет The Guardian, Джон Хили заявил, что британское оружие предоставляется Украине для защиты, и это не мешает использование его по целям в России, но только без британского участия.



АР

Британия не будет помогать Украине поражать цели в России, пишет The Guardian, ссылаясь на высказывание министра обороны страны обороны. Это заявление он сделал незадолго до обращения Зеленского непосредственно к кабинету министров с просьбой более свободно использовать оружие британского производства.

Джон Хили не исключил, что удовлетворит просьбу украинского президента об использовании ракет британского производства против российской территории, но добавил, что Британия не будет участвовать ни в каких подобных атаках.

«Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенной страны. И это не мешает им наносить удары по целям в России, но это должны делать украинцы. Это должно быть сделано в рамках международного гуманитарного права», — заявил он в интервью британской радиостанции.

The Guardian напоминает, что новый британский премьер Кир Стармер ранее заявлял, что Украина сможет использовать ракеты Storm Shadow против целей в России, но только в «оборонительных» целях. Премьер-министр заявил на прошлой неделе: «Это ракеты оборонительного назначения, но Украине решать, как их использовать для этих оборонительных целей».

В пятницу Зеленский обратился к кабинету министров с призывом использовать ракеты Storm Shadow против российских целей. Он также призвал министров помочь в создании оборонно-промышленной базы Европы, поскольку лидеры всего мира приспосабливаются к возможности прихода ко власти второй, более изоляционистской администрации Трампа.

После этого на Даунинг–стрит заявили, что британские министры «подтвердили свою приверженность поддержке Украины на всех фронтах – от военной и финансовой поддержки до обеспечения того, чтобы украинцы, живущие здесь, получали поддержку и чувствовали главное послание Великобритании о том, что мы все едины вокруг них».