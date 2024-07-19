 

Рупор кремлевской пропаганды: Маньяки в СССР и в России

19.07.2024, 19:00, Разное
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О истории маньяков в СССР и после его распада..

Маньяки в СССР.

Аннотация:

Серийные убийцы и их резонансные преступления – интернациональное явление. Они выслеживали своих жертв при свете газовых фонарей, рыскали по послевоенным улицам, уводили доверчивых людей в лесопосадки, оставляли тайные послания, заканчивали жизнь перед расстрельной командой, на электрическом стуле, в психиатрических клиниках, в интернатах для благообразных стариков.

Несмотря на то, что термин «серийный убийца» появился, по одной версии, в 1974 году, а по другой еще в тридцатых годах прошлого столетия, констебли, детективы, инспекторы уголовного розыска задолго до этого шли по следу преступников, наводивших ужас на американские и советские города.

Одним из устойчивых перестроечных штампов является утверждение о том, что в СССР по идеологическим причинам отвергалась сама возможность существования серийных убийц, тогда как в США и, в целом, в странах коллективного Запада, с таинственными преступниками ведется успешная борьба, где ножам и веревкам противостоят первоклассные лаборатории и гениальные умы.

Даже пунктирное изучение опыта расследования серийных преступлений в СССР и США выявит несостоятельность этого представления, оставляющего за скобками подлинную историю успехов и неудач американских и советских правоохранительных органов.

В новом Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают, как действовали серийные убийцы СССР и США, как расследовали их преступления, как их воспринимали современники и как о них говорят сейчас. Исследуется и сериал «Чикатило», его существенные расхождения с реальной историей серийных убийств в Ростовской области.

Маньяки после СССР.

Аннотация:

Как после 1991 года в России действовали серийные убийцы, как расследовали их преступления, как их воспринимали современники и как о них говорят сейчас, сколько нераскрытых серий преступлений в настоящий момент?

Источник: Colonel Cassad


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