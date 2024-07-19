 

“Сразу красный флаг”: Муцениеце призналась, почему не смогла сохранить брак с Прилучным

19.07.2024, 18:50, Новости дня
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Брак Агаты Муцениеце и Павла Прилучного распался в далеком 2020 году, но супруги все никак не могу оставить друг друга в покое и постоянно припоминают прошлые обиды.

Так, актриса призналась, почему (по одной из вероятных причин) не смогла сохранить брак с Прилучным. Оказывается, Павлу суждено было родиться 5 ноября, то есть под знаком зодиака Скорпион, а они по словам Агаты “ужасные люди”.

“Он не может быть по гороскопу Скорпионом, это сразу красный флаг”, – добавила звезда “Закрытой школы”.

Так что косвенно в разлуке знаменитостей виноваты звезды.

Напомним, сейчас бывшие супруги находятся на новой стадии судебных разбирательств. Исполнитель главной роли “Мажора” подал иск на Муцениеце из-за прав их детей Мии и Тимофея. Ранее актер обжаловал решение по делу об алиментах. Уже в конце августа пройдет новое судебное заседание, на котором старшие наследники актера выберут, с кем хотят проживать в дальнейшем.

Сейчас отпрыски Муцениеце живут с ней, но немало времени проводят с отцом и его новой семьей. Так, накануне дети вместе с папой посетили премьеру фильма “Водитель-олигарх”, где Прилучный сыграл главную роль. После этого в Сети появился видеоролик, в котором Мия признается в любви молодой жене Павла Прилучного Зепюр Брутян.


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