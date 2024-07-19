 

Проблема со сбоем Windows локализована, заявляют в CrowdStrike

19.07.2024, 18:40, Разное
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CrowdStrike сообщает, что была идентифицирована неполадка, вызвавшая масштабный сбой в операционных системах Windows. Генеральный директор компании Джордж Курц отметил, что CrowdStrike оказывает поддержку клиентам, пострадавшим от ошибки, обнаруженной в обновлении системы.

Подчеркивается, что инцидент не связан с киберугрозами. “Проблемы были выявлены, изолированы, и предпринимаются шаги для их устранения”, – заявил Курц.

Ранее специалист по технологиям Эльдар Муртазин прогнозировал, что масштабный сбой в сервисах Microsoft станет заметным событием, но РФ пострадает от него минимально.

19 июля во многих странах мира произошел сбой в работе Windows. Оказались затронуты системные функции крупных аэропортов, банков, вокзалов, телеканалов и экстренных служб.

Представители российского Министерства цифрового развития сообщили, что не получали уведомлений о сбоях в работе российских аэропортов, связанных с неполадками в программном обеспечении Microsoft.


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