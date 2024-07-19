Проблема со сбоем Windows локализована, заявляют в CrowdStrike

CrowdStrike сообщает, что была идентифицирована неполадка, вызвавшая масштабный сбой в операционных системах Windows. Генеральный директор компании Джордж Курц отметил, что CrowdStrike оказывает поддержку клиентам, пострадавшим от ошибки, обнаруженной в обновлении системы.

Подчеркивается, что инцидент не связан с киберугрозами. “Проблемы были выявлены, изолированы, и предпринимаются шаги для их устранения”, – заявил Курц.

Ранее специалист по технологиям Эльдар Муртазин прогнозировал, что масштабный сбой в сервисах Microsoft станет заметным событием, но РФ пострадает от него минимально.

19 июля во многих странах мира произошел сбой в работе Windows. Оказались затронуты системные функции крупных аэропортов, банков, вокзалов, телеканалов и экстренных служб.

Представители российского Министерства цифрового развития сообщили, что не получали уведомлений о сбоях в работе российских аэропортов, связанных с неполадками в программном обеспечении Microsoft.