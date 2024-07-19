 

Регулятор США раскритиковал изменения в подписке Game Pass

19.07.2024, 18:40, Разное
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) выразила обеспокоенность по поводу повышения стоимости подписки Game Pass и введения нового тарифа без игр в день релиза. Это, по мнению регулятора, ухудшает качество продукта, что противоречит предупреждениям комиссии, высказанным до слияния Microsoft и Activision Blizzard.

FTC подчеркнула, что изменения в Game Pass произошли перед выходом новой Call of Duty. Удаление ключевых игр из нового тарифа и повышение цены для существующих подписчиков нанесли вред пользователям, как и предполагала комиссия.

Кроме того, сокращения в компании, повлиявшие на качество производства, рассматриваются как признак использования рыночной власти после слияния. Ранее FTC критиковала Microsoft за массовые увольнения, которые, по мнению регулятора, противоречили заявлениям компании во время судебного разбирательства.

Microsoft назвала предыдущие претензии FTC “неполными и вводящими в заблуждение”, указав, что сокращения были запланированы Activision до слияния.

FTC продолжает собирать доказательства для апелляции по делу против слияния Microsoft и Activision Blizzard. Последние решения относительно Game Pass, вероятно, будут включены в эти документы.


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