Рупор кремлевской пропаганды: О правовом статусе ветеранов Шторм-Z

О правовом статусе ветеранов Шторм-Z.

Без комментариев. У кого-то из штормов был позитивный опыт с получением статус УБД?

Решение: отказать в выдаче удостоверения ветерана боевых действий.

Причина отказа: законом не определен статус лиц, выполнявших задачи в составе подразделений Шторм Z.

@quantumad

Внимание, вопрос.

Почему за 2,5 года войны законодатели не определили статус ветеранов "Шторм Z".

Если брать заключенных и тезис, что "им не положено" ибо им уже дали амнистию, то:

1. Они по факту принимали участие в боевых действиях и конечно же являются участниками боевых действий.

2. За свои предвоенные преступления они уже понесли наказание, в виде отсидки части срока и компенсации оставшийся части срока повышенным риском для жизни при участии в штурмовых действиях.

3. Есть советская практика с награждениями бойцов штрафбата. Например, есть пример Владимира Ермака, который в 1941 году получил 5 лет за убийство по неосторожности, был направлен вместо лагеря в штрафбат, где воевал до своей гибели в 1943 году, когда закрыл своим телом огневую точку, за что получил героя Советского Союза посмертно.

4. Если хотите отделить от остальных УБД, сделайте подкатегорию УБД (Z) и определите их статус.

PS, По отзывам в комментариях – в одних регионах "штормам" УБД выдают, в других не выдают ссылаясь на некие указания.

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