 

Рупор кремлевской пропаганды: О правовом статусе ветеранов Шторм-Z

19.07.2024, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

О правовом статусе ветеранов Шторм-Z.

Без комментариев. У кого-то из штормов был позитивный опыт с получением статус УБД?
Решение: отказать в выдаче удостоверения ветерана боевых действий.
Причина отказа: законом не определен статус лиц, выполнявших задачи в составе подразделений Шторм Z.

@quantumad

Внимание, вопрос.
Почему за 2,5 года войны законодатели не определили статус ветеранов "Шторм Z".

Если брать заключенных и тезис, что "им не положено" ибо им уже дали амнистию, то:

1. Они по факту принимали участие в боевых действиях и конечно же являются участниками боевых действий.

2. За свои предвоенные преступления они уже понесли наказание, в виде отсидки части срока и компенсации оставшийся части срока повышенным риском для жизни при участии в штурмовых действиях.

3. Есть советская практика с награждениями бойцов штрафбата. Например, есть пример Владимира Ермака, который в 1941 году получил 5 лет за убийство по неосторожности, был направлен вместо лагеря в штрафбат, где воевал до своей гибели в 1943 году, когда закрыл своим телом огневую точку, за что получил героя Советского Союза посмертно.

4. Если хотите отделить от остальных УБД, сделайте подкатегорию УБД (Z) и определите их статус.

PS, По отзывам в комментариях – в одних регионах "штормам" УБД выдают, в других не выдают ссылаясь на некие указания.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Мнение: Сокращение гуманитарного образования, зумеры на рынке труда и распределение студентов в СССР

19.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Маньяки в СССР и в России

19.07 / Проблема со сбоем Windows локализована, заявляют в CrowdStrike

19.07 / Регулятор США раскритиковал изменения в подписке Game Pass

19.07 / Директор мавзолея Мао Цзэдуна опроверг слухи о скорых переменах в экспозиции

19.07 / Глобальные неполадки в Windows парализовали системы в Израиле

19.07 / Глобальные неполадки в Windows парализовали системы в Израиле

19.07 / Монетизация становится доступной для российских Telegram-каналов

19.07 / Монетизация становится доступной для российских Telegram-каналов

19.07 / Мнение: “Страну” – в Питер!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика