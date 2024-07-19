 

“Нас не запретить”: как SHAMAN ответит на блокировку канала на YouTube

19.07.2024, 17:39, Новости дня
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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN заявил в своем телеграм-канале, что в ответит на блокировку канала на видеохостинге YouTube.

На фоне Московского Кремля и с российским флагом в руке исполнитель хита “Я русский” выступил с обращением к жителям нашей страны. Он пригласил всех к американскому посольству, где планирует выступить с концертом.

“Они хотят стереть, удалить, отменить мои песни, которые полюбили миллионы людей. Но вы знаете, что нас не запретить”, — заявил Ярослав.

У посольства США уже установлена сцена с медиаэкраном, а также почти собрано музыкальное оборудование. Концерт запланирован на сегодняшний вечер.

Поклонники в комментариях поддержали своего кумира. Некоторые даже отправились в путь из других городов, чтобы успеть на концерт Дронова.

Напомним, ранее на сайте Еврокомиссии появилась информация о том, что SHAMAN попал под новые санкции Евросоюза. После этого певец сообщил, что его канал на YouTube заблокировали и обещал, что не оставит это действие без ответа. Вот ответ и последовал.

Помимо Ярослава Дронова, блокировке подверглись также каналы Григория Лепса, Олега Газманова и некоторых других артистов российской эстрады.


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