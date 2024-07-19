 

Директор мавзолея Мао Цзэдуна опроверг слухи о скорых переменах в экспозиции

19.07.2024, 17:33, Разное
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Заведующий мавзолеем Мао Цзэдуна Хуа Люн заявил, что коллекция музея не будет пополняться новыми экспонатами в ближайшее время. Всё останется в неизменном виде до прояснения ситуации в руководстве Коммунистической партии Китая.

«В интернете активно муссируется информация о том, что нашу усыпальницу со срочным визитом должен посетить товарищ Си Цзиньпин. Не скрою, что с огромной радостью мечтаю принять такого гостя, но пока что его прибытие откладывается по техническим причинам. По моим сведениям товарищ Си сейчас активно работает с документами, крепко держа их в руках», – сказал Хуа Люн журналистам.

В свою очередь крупнейшая газета КНР «Жэньминь жибао» опровергает слухи о проблемах со здоровьем у председателя, равно как и существование любых поводов ожидать смену власти. Её утренний пятничный номер вышел с огромной надписью «Ничего не произошло» на первой же странице.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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