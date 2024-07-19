Глобальные неполадки в Windows парализовали системы в Израиле
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В Израиле произошел масштабный технический сбой, повлиявший на работу государственных учреждений. Среди пострадавших: медицинские заведения, банки, почтовые отделения и службы экстренной помощи.
В больницах, несмотря на сбой, гарантируют безопасность пациентов. Однако система вызовов экстренных служб нарушена, поэтому граждан просят обращаться в полицию.
Сбои коснулись и Почты Израиля, затронув отделения, колл-центры и веб-сайт.
Причины неполадок выявила Microsoft: некорректное обновление модуля кибербезопасности подрядчика CrowdStrike. Компания активно устраняет дефект, не затрагивающий Mac и Linux, и исключающий кибератаку.
Президентская резиденция в РФ не пострадала от сбоя Windows, как и аэропорты Москвы.
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