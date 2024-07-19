Монетизация становится доступной для российских Telegram-каналов

Telegram-каналы в РФ получили раздел монетизации, позволяющий владельцам получать доход от показа рекламы. Доступ к разделу предоставляется в разделе “Статистика” канала.

Владельцы каналов могут просматривать свой баланс, формируемый за счет доходов от рекламы, которая распределяется между Telegram и владельцем канала по соотношению 50:50. Однако прибыль выплачивается во внутренней валюте Stars, которую можно конвертировать в криптовалюту TON на платформе Fragment или использовать для продвижения своего канала.

Хотя раздел монетизации стал доступен для многих каналов, реклама за TON пока не может быть включена в рекламном кабинете TG Ads.

Напоминаем, что реклама в Telegram была введена в октябре 2021 года. Объявления отображаются в публичных каналах с более чем 1000 подписчиков внизу ленты новостей канала. Пользователи с премиум-подпиской не видят подобных объявлений.