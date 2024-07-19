 

Монетизация становится доступной для российских Telegram-каналов

19.07.2024, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Telegram-каналы в РФ получили раздел монетизации, позволяющий владельцам получать доход от показа рекламы. Доступ к разделу предоставляется в разделе “Статистика” канала.

Владельцы каналов могут просматривать свой баланс, формируемый за счет доходов от рекламы, которая распределяется между Telegram и владельцем канала по соотношению 50:50. Однако прибыль выплачивается во внутренней валюте Stars, которую можно конвертировать в криптовалюту TON на платформе Fragment или использовать для продвижения своего канала.

Хотя раздел монетизации стал доступен для многих каналов, реклама за TON пока не может быть включена в рекламном кабинете TG Ads.

Напоминаем, что реклама в Telegram была введена в октябре 2021 года. Объявления отображаются в публичных каналах с более чем 1000 подписчиков внизу ленты новостей канала. Пользователи с премиум-подпиской не видят подобных объявлений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Регулятор США раскритиковал изменения в подписке Game Pass

19.07 / Рупор кремлевской пропаганды: О правовом статусе ветеранов Шторм-Z

19.07 / Директор мавзолея Мао Цзэдуна опроверг слухи о скорых переменах в экспозиции

19.07 / Глобальные неполадки в Windows парализовали системы в Израиле

19.07 / Глобальные неполадки в Windows парализовали системы в Израиле

19.07 / Монетизация становится доступной для российских Telegram-каналов

19.07 / Мнение: “Страну” – в Питер!

19.07 / Мнение «аналитика»: О страданиях девочки в проклятом СССР… Невыносимо, аж кушать нельзя?

19.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Наземные дроны и роботы-тележки на современной войне

19.07 / Неудачная пластика? – Изуродованная шрамами Борисова объяснилась перед публикой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика