 

Мнение: “Страну” – в Питер!

19.07.2024, 17:25, Разное
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В Питере! Сегодня!
ак, сегодня. Жду всех через час возле Финляндского вокзала в кафе Штолле на встрече по поводу вручения книжки! Ура!

Словом, я предлагаю жаждущим встречи со мной и моим супербестселлером подойти завтра, в пятницу, 19 июля (любимое число Стивена Кинга!), с 6 до 8 вечера в кафе Штолле возле Финляндского вокзала, где я и буду поджидать всех желающих за каким-то из столиков и с книжками.

Присоединяйтесь, господа. Присоединяйтесь! Кто не сумеет найти или потеряется по дороге – звоните мне по телефону +7915-823-13-25, Алексей. Или пишите заказ на книжку на мою почти [email protected].

Источник: Размышления вольного социолога


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