Мнение «аналитика»: О страданиях девочки в проклятом СССР… Невыносимо, аж кушать нельзя?

Она родилась в тот год, когда по всему Союзу изымали из продажи особый блок почтовых марок, только что выпущенный к юбилею бровастого генсека. Потому что когда ушлые филателисты смотрели его на просвет, парадный портрет маршала #СССР менял рамку с торжественной золотой на чёрную траурную.

Но не эта мелочь омрачила её жизнь навсегда. Она страдала… без сладкого. «По бедности» родители не покупали ей конфет, и высшим проявлением «La Dolce Vita» была сметана, взбитая с сахаром.

И ещё была семейная история, где бабушку отправили в Сибирь проклятые чекисты, а малолетняя в те годы мама чуть не умерла в дороге, но всё же выжила. И вернулась обратно на историческую родину, закончила университет, стала врачом и встретила своего прекрасного принца. В их семье появились сначала мальчик, а затем и девочка, наша героиня. Да вы уже узнали её на заглавном фото.

Родители дали ей красивое имя — Кая. Женский вариант, а мужской все помнят по сказке Андерсена о мальчике с ледяным сердцем. Вот и у девочки получилось аналогичное, только ни один «Герд» так и не смог её расколдовать. В итоге она осталась навсегда холодной стервой, и с годами это стало отражаться на всём — на внешности, поведении, даже на памяти.

Потому что Кая, полное имя Кая Каллас, бывший премьер Эстонии, будущая глава европейской дипломатии, родилась в Таллине в семье советского партийного функционера Сийма Калласа. Когда девочке стукнуло два года он, чиновник Минфина Эстонской ССР, стал зампредом, а затем главой Эстонского республиканского отделения Гострудсберкасс (по нашим меркам — зампредом правления Сбербанка). Когда же дочурке исполнилось девять, папа Сийм переместился в кресло замглавреда основной газеты ЦК Компартии Эстонии, «Rahva Hääl». И ещё через три года стал Председателем Центрального союза профсоюзов Эстонии, а также депутатом Съезда народных депутатов #СССР.

Ну, то есть, не видевший конфет ребёнок советской партхозноменклатуры — это перл…

Тем более, что Эстония, как и все три прибалтийские республики, снабжалась в Союзе по высшему разряду. Даже в дефицитные 1980-е, когда в РСФСР люди записывались в очередь за ливерной колбасой, обычный таллинский универсам выглядел так.

А советские граждане, посещавшие Прибалтику как туристы, поражались привычке местных покупать продукты не про запас, а порциями по 100-200 граммов. Ибо: «а зачем? назавтра же всё такое же снова завезут, только свежее».

И конечно же Кая Каллас ни словом не обмолвилась, откуда это всё «только свежее» бралось.

Фокус в том, что в Советском Союзе была весьма причудливая форма перераспределения материальных благ. По принципу «политической целесообразности». Исходя из неё, руководство СССР зачем-то изымало часть продукции, произведённой в одних союзных республиках, в пользу других союзных республик. Причём перекосы были весьма значительными. Так, только в 1989 году РСФСР вывезла продукции в другие республики на 30,84 млрд рублей больше, чем ввезла. В пересчёте на одного жителя РСФСР это вышло по 209 рублей в год — чуть больше тогдашней среднемесячной зарплаты. Эти средства распределялись по всем республикам, и тут статистика такова. В пересчёте на душу населения, наивысший показатель оказался у советской Литвы где каждый житель получал от «проклятых оккупантов» примерно 997 рублей косвенных дотаций в год. Ещё одну зарплату фактически: 80 руб. в месяц — оклад библиотекаря, например. Далее следовали Эстония — 812 рублей, Молдавия — 612 рублей, Латвия — 485 рубля. К слову, обиженная Армения получала 415 рублей.

А ещё об «ужасной» жизни маленькой Каи Каллас в СССР свидетельствуют архивные фото. Нет, заглавное — уже немного из другой жизни: сама эстонский экс-премьер датирует его 1994 годом. Но вот снимок из 1990-го, сделанный незадолго до того, как Эстония объявила о выходе из Союза.

Целую комнату в своей квартире Сийм Каллас выделил под гостиную с коллекцией картин. Как раз в то время, когда для простых советских людей нормой жилплощади было по 5-6 кв. м. на человека, а в очередь на улучшение жилищных условий ставили при 4-5 кв. м. на человека. И три поколения одной семьи могли жить вместе годами, деля две скромные комнатки. К слову, 1,8 кв. м. — это площадь под могилу на кладбище, а 4 кв. м. — площадь одного кладбищенского участка под захоронение.

На других снимках той же серии можно увидеть, что семья Каллас жила в Таллине в пяти– или шестикомнатной квартире на четырёх человек. В «унизительной» тесноте, ага.

И вот интересно: откуда же в республиках, которые в СССР не только не бедствовали, но даже наоборот, появилось столько ненависти к советскому и в первую очередь к русском?

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