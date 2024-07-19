 

Деградирующий Байден и набирающий силу Трамп — Newsmax о резком контрасте потенциальных лидеров США

19.07.2024, 16:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Свежие кадры, на которых Джо Байден с большим трудом поднимается в самолёт, вновь заставили американцев задуматься: действительно ли всё дело в COVID? Как отмечает ведущий Newsmax, президент буквально выглядит так, «словно умирает», — и коронавирус тут явно ни при чём. Более того, эта медлительность и заторможенность сильно контрастирует с активностью Трампа, который, кажется, со временем только набирает силу.

ГРЕГ КЕЛЛИ, ведущий Newsmax: Ну что ж, «Добро пожаловать в Нью-Йорк»! Правда, у нас всё произошло в Милуоки… И пока мы наблюдаем, как рождается новая звезда в лице Джей Ди Вэнса, взгляните на того, кто — уж простите меня — но словно умирает…

Это Джо Байден сегодня. Выведите на весь экран, пожалуйста. Джо Байден поднимается в свой борт номер один. Боже… Еле-еле, еле-еле…  

В чём же причина? Официально нам говорят, что у него COVID. Ладно, COVID так COVID… Но так ли это на самом деле? Правду ли нам говорят?

Демократы, похоже, с новой силой взялись за попытки вывести его из президентской гонки. Итак, вот вам общая картина, несколько моментов, которые сегодня, кажется, определяют положение дел: деградирующий Джо Байден и набирающий силу Дональд Трамп. Герой Дональд Трамп и Джо Байден, полностью утративший связь с Америкой, особенно со своей собственной партией. 

И мы никогда не забудем того, что наблюдали на днях. И мы никогда не перестанем искать ответы. 

Дата выхода в эфир 18 июля 2024 года.


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