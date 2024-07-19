COVID Байдена окончательно вверг кампанию демократов в хаос

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Подтвердившийся коронавирус вынудил Джо Байдена приостановить свою президентскую кампанию, пока высокопоставленные демократы продолжают настаивать на снятии его кандидатуры. По мнению European Conservative, глава Белого дома вряд ли мог заболеть «в ещё более неподходящее время». Партию охватил «хаос», а союзники президента признают, что проиграли эти выборы уже несколько месяцев назад.



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Представители Белого дома сообщили, что из-за положительного теста на COVID-19 Джо Байден вынужден приостановить свою предвыборную кампанию. Как отмечает European Conservative, «временный выход Байдена из предвыборной гонки по медицинским показаниям вряд ли мог произойти в ещё более неподходящее время для демократа, который и без того сталкивается с усиливающимися призывами отказаться от номинации».

Команда Байдена была вынуждена в последнюю минуту отменить мероприятие в Лас-Вегасе, поскольку президент испытывал недомогание и был вынужден отправиться в Делавэр на период изоляции. Одновременно с этим стали поступать сообщения о том, что высокопоставленные демократы конгресса — лидер большинства в сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис — вслед за Нэнси Пелоси обсудили с президентом перспективу отказа от номинации в преддверии съезда демократов, который состоится в следующем месяце.

Поэтому, очевидно, в свете всех этих событий неожиданный диагноз стал для демократов «вишенкой на торте», считает издание. Главный политический корреспондент CNN Дана Бэш сказала о «хаосе», охватившем кампанию Байдена после того, как в среду у него подтвердился COVID, в то время как даже старшие помощники Байдена начали негласно соглашаться, что эта гонка для них «была фактически проиграна ещё несколько месяцев назад».