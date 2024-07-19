Рупор кремлевской пропаганды: Наземные дроны и роботы-тележки на современной войне

Наземные дроны и роботы-тележки на современной войне

Беспилотная, а точнее безэкипажная техника для военных нужд – совершенно не новшество. Разработки танков на радиоуправлении известны ещё в середине ХХ века. Летающие БпЛА также были в серийном исполнении ещё при СССР. Но именно сейчас мы наблюдаем настоящий взрывной рост применения таких технологий в боевых действиях, в конфликте России с Западом поверх «страны 404». Конечно, летающие дроны в фаворе. Именно на них сконцентрировано основное внимание разработчиков, бойцов и прочих заинтересованных. В небе над театром военных действий применяются механические «птички»: от крупных разведывательных и ударных дронов до мелких коптеров-разведчиков, сбросников и «камикадзе». Теме летающих беспилотников и борьбы с ними уже неоднократно поднималась на канале. Однако не воздухом единым! Безэкипажная техника применяется и на море (печально знаменитые безэкипажные катера, БЭКи), и на суше. Именно про сухопутные дроны, роботизированные тележки данный обзор.

Развитие военной и технической мыслей в направлении разработок и применения техники без экипажа внутри – абсолютно логично. Куда разумнее посадить оператора где-то удалённо (или вовсе двигаться в направлении управления через «искусственный «интеллект»», ИИ), но не рисковать лишний раз человеком на поле боя и в ходе других опасных миссий. Тем более не просто бойцом, а квалифицированным специалистом, коего подготовить не быстро и недёшево.

При переходе от полноценных самолётов с экипажами к БпЛА, удалось существенно расширить возможности таких аппаратов. Стало не нужно тянуть 70-100 кг нагрузки веса самого пилота, или, тем более, пары пилот-штурман. У крупных дронов, мало уступающих по габаритам и грузоподъёмности некоторым самолётам, эту полезную нагрузку удалось занять оборудованием и бомбами, ракетами. Удалось создать средние и совсем миниатюрные летающие дроны, которые были немыслимы ранее, поскольку вес пилота не тянули априори.

Воздушные дроны несут функции: разведки, целеуказания, фиксации поражения целей, нанесения ракетных и бомбовых ударов собственным оружием или атаки в стиле «камикадзе». При помощи коптеров производят минирование и разминирование. Крупные БпЛА также могут служить стартовыми платформами для других, более мелких дронов, быть ретрансляторами. Также доставлять грузы. Мощные версии потенциально способны эвакуировать раненых и даже высаживать десант с воздуха. Но такие разработки пока не носят массового характера.



Тележка эстонского производства THeMIS, повреждённая у одной из посадок на Донбассе, и ставшая трофеем наших

У наземных дронов и роботов-тележек свои специфичные ниши применения, проистекающие из их конструкции. А это, в своей сути: радиоуправляемые машинки, только не детские. На колёсном или гусеничном ходу. Размеры, от вполне себе небольшого танка, автомобиля, до действительно больше напоминающие игрушки.

Роботы-пожарные



Робот-пожарный Западного производства в «стране 404» тушит ёмкости с топливом, после очередного удара наших дронов «Герань»

Так, ещё с советских времён известны роботы-пожарные, по сути, небольшие танкетки на гусеничном ходу, при помощи которых тушили пожары или разбирали завалы в опасных для человека локациях. Это или зоны горения с высокой температурой и загазованностью, или даже участки с радиационным загрязнением (подобные системы отметились при ликвидации последствий Чернобыльской аварии).

Роботы для разминирования

Большое направление применения роботизированной наземной техники – разминирование. Суть в том, что небольшая радиоуправляемая танкетка несёт на себе некую рабочую часть, трал. Он может быть в виде катка, молотилок (вращающийся барабан с цепями и грузиками на концах), ножей для вспахивания грунта и подъёма мин, радио-трал для активации мин с электромагнитными датчиками цели.



Робот для разминирования «Уран-6» в тылах зоны боевых действий на Донбассе. Рабочая часть представлена в виде катков, которые своим давлением на грунт призваны инициировать мины с нажимным или натяжными датчиками цели



Сапёр управляет роботом разминирования

Противопехотные мины машина отлично инициирует давлением катка или ударами молотилки. При наезде на противотанковую мину, практически никакой робот не уцелеет. Но зато человек остаётся вне опасности.Суть концепции тоже очевидна: оставить сапёра специалиста где-то в безопасной зоне, откуда он может дистанционно управлять роботом.



Наземный робот для разминирования «Уран-6», молотит рабочей частью (цепи с молотками), чтобы инициировать возможно находящиеся там противопехотные мины

Применяют и совсем небольшие наземные дроны, помогающие в разминировании. Например, робот-тележка может искать мины через видеокамеру, металлоискатель с передачей данных на пульт оператора. Затем отвозить к мине накладной заряд: тротиловую шашку с проводной линией и электродетонатором. Таким образом сапёры работают удалённо, и нет нужды рисковать жизнью, отправляясь на заминированный участок самолично.



Применение сапёрами небольшой роботизированной тележки для доставки накладного заряда к мине, чтобы обезвредить её подрывом на месте

В этом направлении большое поле для творчества. Непаханое поле.



Робот разминирования Западного производства. Концептуальный аналог нашего «Уран-6»

Беспилотная, а точнее безэкипажная техника для военных нужд – совершенно не новшество. Разработки танков на радиоуправлении известны ещё в середине ХХ века. Летающие БпЛА также были в серийном исполнении ещё при СССР. Но именно сейчас мы наблюдаем настоящий взрывной рост применения таких технологий в боевых действиях, в конфликте России с Западом поверх «страны 404». Конечно, летающие дроны в фаворе. Именно на них сконцентрировано основное внимание разработчиков, бойцов и прочих заинтересованных. В небе над театром военных действий применяются механические «птички»: от крупных разведывательных и ударных дронов до мелких коптеров-разведчиков, сбросников и «камикадзе». Теме летающих беспилотников и борьбы с ними уже неоднократно поднималась на канале. Однако не воздухом единым! Безэкипажная техника применяется и на море (печально знаменитые безэкипажные катера, БЭКи), и на суше. Именно про сухопутные дроны, роботизированные тележки данный обзор.

Роботизированная тележка на гусеничном ходу, с дистанционным управлением. Может выполнять широкий спектр задач: от несения и применения тяжёлого оружия, до доставки грузов и эвакуации раненых в тыл (фото из открытых источников)

Развитие военной и технической мыслей в направлении разработок и применения техники без экипажа внутри – абсолютно логично. Куда разумнее посадить оператора где-то удалённо (или вовсе двигаться в направлении управления через «искусственный «интеллект»», ИИ), но не рисковать лишний раз человеком на поле боя и в ходе других опасных миссий. Тем более не просто бойцом, а квалифицированным специалистом, коего подготовить не быстро и недёшево.

До замены человека наземными дронами ещё далеко, но работы ведутся… (фото из открытых источников)

При переходе от полноценных самолётов с экипажами к БпЛА, удалось существенно расширить возможности таких аппаратов. Стало не нужно тянуть 70-100 кг нагрузки веса самого пилота, или, тем более, пары пилот-штурман. У крупных дронов, мало уступающих по габаритам и грузоподъёмности некоторым самолётам, эту полезную нагрузку удалось занять оборудованием и бомбами, ракетами. Удалось создать средние и совсем миниатюрные летающие дроны, которые были немыслимы ранее, поскольку вес пилота не тянули априори.

Боец и малый коптер-разведчик: обыденность современной войны (фото из открытых источников)

Воздушные дроны несут функции: разведки, целеуказания, фиксации поражения целей, нанесения ракетных и бомбовых ударов собственным оружием или атаки в стиле «камикадзе». При помощи коптеров производят минирование и разминирование. Крупные БпЛА также могут служить стартовыми платформами для других, более мелких дронов, быть ретрансляторами. Также доставлять грузы. Мощные версии потенциально способны эвакуировать раненых и даже высаживать десант с воздуха. Но такие разработки пока не носят массового характера.

Тележка эстонского производства THeMIS, повреждённая у одной из посадок на Донбассе, и ставшая трофеем наших (фото из открытых источников)

У наземных дронов и роботов-тележек свои специфичные ниши применения, проистекающие из их конструкции. А это, в своей сути: радиоуправляемые машинки, только не детские. На колёсном или гусеничном ходу. Размеры, от вполне себе небольшого танка, автомобиля, до действительно больше напоминающие игрушки.

Роботы-пожарные

Робот-пожарный Западного производства в «стране 404» тушит ёмкости с топливом, после очередного удара наших дронов «Герань» (фото из открытых источников)

Так, ещё с советских времён известны роботы-пожарные, по сути, небольшие танкетки на гусеничном ходу, при помощи которых тушили пожары или разбирали завалы в опасных для человека локациях. Это или зоны горения с высокой температурой и загазованностью, или даже участки с радиационным загрязнением (подобные системы отметились при ликвидации последствий Чернобыльской аварии).

Роботы для разминирования

Большое направление применения роботизированной наземной техники – разминирование. Суть в том, что небольшая радиоуправляемая танкетка несёт на себе некую рабочую часть, трал. Он может быть в виде катка, молотилок (вращающийся барабан с цепями и грузиками на концах), ножей для вспахивания грунта и подъёма мин, радио-трал для активации мин с электромагнитными датчиками цели.

Робот для разминирования «Уран-6» в тылах зоны боевых действий на Донбассе. Рабочая часть представлена в виде катков, которые своим давлением на грунт призваны инициировать мины с нажимным или натяжными датчиками цели (фото из открытых источников)

Суть концепции тоже очевидна: оставить сапёра специалиста где-то в безопасной зоне, откуда он может дистанционно управлять роботом.

Сапёр управляет роботом разминирования (фото из открытых источников)

Противопехотные мины машина отлично инициирует давлением катка или ударами молотилки. При наезде на противотанковую мину, практически никакой робот не уцелеет. Но зато человек остаётся вне опасности.

Наземный робот для разминирования «Уран-6», молотит рабочей частью (цепи с молотками), чтобы инициировать возможно находящиеся там противопехотные мины (фото из открытых источников)

Применяют и совсем небольшие наземные дроны, помогающие в разминировании. Например, робот-тележка может искать мины через видеокамеру, металлоискатель с передачей данных на пульт оператора. Затем отвозить к мине накладной заряд: тротиловую шашку с проводной линией и электродетонатором. Таким образом сапёры работают удалённо, и нет нужды рисковать жизнью, отправляясь на заминированный участок самолично.

Применение сапёрами небольшой роботизированной тележки для доставки накладного заряда к мине, чтобы обезвредить её подрывом на месте (фото из открытых источников)

В этом направлении большое поле для творчества. Непаханое поле.

Робот разминирования Западного производства. Концептуальный аналог нашего «Уран-6» (фото из открытых источников)

Ещё вариант робота разминирования Западного производства с оригинальным тралом, выполненным в формате «бороны» и ножей для вспахивания грунта

Минирование с наземных дронов

К разминированию роботизированные тележки были привлечены раньше. Но в условиях напряжённых боевых действий такие системы были привлечены и для минирования. Что также понятно: не хочется лишний раз привлекать личный состав, чтобы тот оказывался на открытой местности, под ударами дронов, артиллерии и прочих средств поражения. Поэтому минируют всё чаще, по возможности, дистанционно. Используют и летающие дроны, и наземные.



Одна из разработок противника для дистанционного минирования



Тележка сцеплена из двух аналогичных блоков, с колёсной парой каждый. Мягкая сцепка позволяет лучше преодолевать сложный рельеф. На каждой из платформ есть опускаемые гидравлическими приводами направляющие, с которых спускают на грунт подготовленные противотанковые мины ТМ-62



Конструкция, вид сбоку



Российская разработка: универсальная роботизированная платформа «Курьер». Одно из назначений: дистанционное минирование, установка на грунт противотанковых мин ТМ-62

Подвижные огневые точки

Конечно же не могло не возникнуть соблазна в какой-то мере заменить солдат на поле боя и полноценную боевую технику вот такими безэкипажными тележками, несущими различные виды вооружений.



Безэкипажный танк Западного производства

Пока концепция в зачатке. До хоть сколько-нибудь серьёзной замены человека при штурме позиций противника – ещё очень далеко. Но, как средства поддержки такие наземные дроны, несущие тяжёлое оружие, уже применяются в боях. Дальше будет нарабатываться опыт применения. Пройдут десятки модернизаций. И что-то да из этого выйдет.



Шестиколёсная радиоуправляемая тележка, несущая крупнокалиберный пулемёт «Утёс». «Терминатор». Начало…



Платформа «Курьер», оборудованная, как турель с автоматическим станковым гранатомётом. Также может сбросить до 8 мин или дымовых шашек, размещённых в тех же корпусах ТМ-62М, как в данном случае



Платформа «Курьер» с пулемётом ПКТ



«Курьеры» с крупнокалиберными пулемётами «Утёс»



Вид сверху на турель с крупнокалиберным пулемётом НСВ «Утёс», установленным на дистанционно управляемую гусеничную платформу



Тележки, несущая груз, мины, АГС и крупнокалиберный пулемёт (фото из открытых источников)



Колёсный робот-тележка с платформой-турелью, куда можно установить пулемёт



Эстонская тележка THeMIS, несущая ПТРК «Джавелин»



Выстрели из ПТРК «Джавелин», установленного на роботизированной тележке



Очередной «гробик» на колёсах с дистанционным управлением и вооружением пулемётом ПКТ



Испытания тележки, несущей пулемёт ПКТ



Как один из вариантов: китайская разработка. Наземный дрон-тележка, несущая пусковую установку РСЗО, из которой отстреливаются не просто снаряды, а летающие ударные дроны-камикадзе, барражирующие боеприпасы, иными словами

Тележка с установкой РЭБ

Одним из актуальных назначений является размещение на таком наземном дроне глушилки, установки радиоэлектронной борьбы с дронами противника. Настраивают оборудование так, чтобы глушило максимальный диапазон, кроме непосредственно канала управления самой тележкой.



Платформа «Курьер», несущая станцию РЭБ

Ну и такой штуковиной она будет прикрывать не только себя, но и, например, другие дроны-грузовозы или турели, или группу бойцов, идущих на штурм, либо осуществляющих логистику.

Доставка грузов

Чуть не основным направлением, для которого применяются наземные дроны, является доставка грузов.



Учения НАТО. Группу сопровождает тележка с грузом, управляемая оператором, находящимся тут же, в порядках

Основные потери личному составу на современной войне наносятся на этапе логистики. Группы, закрепившиеся на новых, отбитых у противника позициях, нужно снабжать водой, едой, боеприпасами, оружием, медсредствами, различными расходниками и прочим снаряжением. Везти грузы со второй линии на первую на бронетехнике, на автомобилях, багги, квадроциклах, мотоциклах или вовсе нести пешком – это постоянно рисковать людьми. На дорогах и направлениях их постоянно атакуют дроны-камикадзе, коптеры со сбросами различных боеприпасов, просто артиллерия или миномёты, наводимые через дроны-разведчики. Поэтому возможность доставлять необходимое без участия людей – бесценна!



Восьмиколёсная безэкипажная платформа высокой проходимости для доставки грузов и эвакуации раненых



Роботизированная платформа «Курьер», универсальная. В данном случае в грузовом исполнении, отделением для размещения припасов



Наземный дрон-тележка «Курьер» с грузом: вода, припасы, топливо, лопаты для окапывания



Вид спереди



Тележка перевозит снаряжение, экипировку, боекомплект



Очередная разработка для доставки грузов на передовую



Тележка Rbot-t2



Ещё одна гаражная кустарная разработка для фронта



Тележка, вид сбоку



Гусеничная тележка-дрон для доставки грузов или на роль мобильной турели

Эвакуация раненых

Конечно же грузы бывают разные. Помимо матбазы – это ещё и 200, и 300 (убитые и раненые). Припасы везут на передок, а оттуда, в ближний тыл, эвакуируют раненых. При эвакуации на специализированном медицинском или любом приспособленном транспорте, возникает риск новых потерь, когда те же дроны или арта будут бить по маршрутам. Поэтому, если есть возможность вывозить 300-х на роботизированных тележках – этим нужно пользоваться и всячески развивать данное направление.



Тренировки по эвакуации лёгкого 300-ого, в сидячем положении, на роботизированной платформе «Курьер»



Очередная кустарная разработка от волонтёров Армии России. На танкетке установлена сварная лежанка, где может размещаться раненый при эвакуации. Процесс вывоза 300 сопровождается наблюдением с летающих дронов



Примерно так это происходит…



Тележка с дистанционным управлением на 4-х крупных колёсах, на которой можно закрепить носилки с раненым. На очередной выставке перспективной военной техники



Более сложная роботизиврованная платформа с защитной капсулой для эвакуации раненого. Тоже «аналоговнет», если понимаете, о чём я…



Испытания очередной гусеничной платформы с дистанционным управлением, предназначенной для доставки грузов, эвакуации раненых, да и установки любого оборудования или вооружения



Неплохая проходимость. Главное груз крепить надёжно



Аналогичная разработка стран НАТО, с установленной пулемётной турелью. Имеется обширная платформа для размещения груза или раненых

https://dzen.ru/a/ZoDhMVi17iue7Kqd?share_to=link – цинк

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