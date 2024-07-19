 

Авиация России продолжает работу в штатном режиме, несмотря на мировые сбои

19.07.2024, 16:18, Разное
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Представители Федерального агентства воздушного транспорта сообщили, что отечественные авиакомпании и аэропорты не подверглись влиянию масштабных технических сбоев, охвативших ряд стран. Полеты выполняются по расписанию, поскольку в РФ успешно внедрены отечественные программные решения. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается.

Министерство цифрового развития и связи не зафиксировало сообщений о сбоях в работе систем российских аэропортов в связи с неполадками в ПО Microsoft. Международные СМИ связывают глобальный сбой с американской компанией по безопасности CrowdStrike. В Австралии, например, наблюдались проблемы с перезагрузкой ноутбуков Microsoft и появлением ошибки на экранах. В CrowdStrike признали возникновение неполадок в работе сервера Azure в центральной части США и заверили, что ведется поиск решения.

На фоне мировых сбоев стоит отметить, что Microsoft представил новый сервис генерации изображений с помощью искусственного интеллекта.


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