Эндокринолог перечислила основные причины развития диабета

Доктор Кристина Ширяева, врач-эндокринолог и специалист по диетам, раскрыла механизмы развития сахарного диабета. Она подчеркнула, что не потребление сладкого, а избыточный вес приводит к данной патологии, вызывая инсулинорезистентность – невосприимчивость клеток к инсулину.

К факторам риска, способствующим диабету, врач отнесла определенные привычки, в том числе у лиц, равнодушных к сладостям.

Во-первых, питание с преобладанием высококалорийных продуктов, лишенных достаточного количества клетчатки, витаминов и пищевых волокон (преимущественно это готовая и обработанная пища). Такой рацион нарушает обмен веществ и приводит к набору лишнего веса и эндокринным сбоям. Современные продукты часто содержат скрытые сахара и трансжиры, способствующие накоплению жира в организме.

Во-вторых, заедание тревог и стресса. Такая привычка вызывает различные сбои в организме, что способствует увеличению жировой массы и гормональным изменениям, повышающим риск диабета. Повышенный уровень контринсулярных гормонов (например, кортизола) подавляет нормальную выработку инсулина, что приводит к хронически повышенному содержанию глюкозы в крови и развитию диабета.

В-третьих, недостаток физической активности и сидячий образ жизни. Такие люди склонны потреблять калорий больше, чем могут израсходовать в течение дня. Избыток калорий конвертируется в жировую ткань, и чем ее больше, тем выше вероятность возникновения диабета.