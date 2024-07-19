Зеркальный маникюр – свежая новинка лета: модные дизайны нейл-арта в стиле диско

Зеркальный маникюр – самый настоящий тренд этого лета, который привлекает внимание своим интересным и оригинальным дизайном. Это покрытие отличается тем, что оно красиво отражает солнечные блики на ногтевой пластине. Вот чем особенный зеркальный маникюр и несколько хороших идей его выполнения.

Что собой представляет зеркальный маникюр

Этим летом в моде маникюр с эффектом зеркального отражения. Наиболее популярных вариантом покрытия для создания такого маникюра является серебристый лак, который визуально похож на металл. Его особенностью являются красивые блики и переливы на солнце.

Кому подходит зеркальный маникюр

Такой вариант нейл-арта можно повторить на совершенно любых ногтях, независимо от их длины или формы. Однако наиболее эффектно зеркальный маникюр смотрится на длинной ногтевой пластине. Благодаря тому что ногти длинные, переливы оттенков будут более выраженными.

Как можно самостоятельно сделать зеркальный маникюр

Повторить такой нейл-арт можно достаточно просто. Легче всего просто накрасить ногти лаком с небольшими светоотражающими частичками.

Также можно использовать специальную хромированную втирку. Ее втирают прямо в лак или топовое покрытие. Вот несколько отличных вариантов создания эффектного маникюра.

Нанесение серебристой хромовой пудры

Самый простой способ придать ногтям красивый зеркальный вид – нанесение серебристой хромовой пудры. Это поможет придать просто невероятный блеск ногтевой пластине. Это нейтральный вариант нейл-арта, который подходит ко всем нарядам.

Добавление серебристых аксессуаров

Если хочется создать действительно эффектный и потрясающий маникюр, то можно добавить специальные серебристые аксессуары для ногтей. Например, отличным решением станет блестки или же зеркальные наклейки. Основной цвет должен быть серебристым, а аксессуары светоотражающими, чтобы придать ногтевой пластине особый блеск.

Добавить стразы

Можно сделать красивый зеркальный хромированный эффект на кончиках ногтей, а затем приклеить стразы. Это помогает придать маникюру больше шика и роскоши.

С блеском

Блестящие ногти никого не оставят равнодушным. Это отличный вариант создания нейл-арта, который можно сделать довольно просто и он не требует особых усилий. Для этого можно просто накрасить ногти блестящим лаком.