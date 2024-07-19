Следователь по коррупционным делам брал взятки, чтобы понять психологию преступников

В Москве суд оправдал следователя по коррупционным делам Александра Тременкова, которого обвиняли в масштабном и продолжительном взяточничестве. Управлению собственной безопасности удалось доказать, что с 2011 по 2023 год он получил взяток не менее чем на 62 млн рублей, однако оказалось, что это было служебной необходимостью.

Тременков настаивал на том, что пытался понять психологию среднестатистического высокопоставленного коррупционера – изучить его мотивацию и логику, возможные слабые места, а также сам процесс получения взятки, начиная с первых намёков и заканчивая легализацией полученных средств.

«Благодаря полученному уникальному опыту, мой подзащитный раскрыл десятки дел о коррупции на общую сумму около миллиона рублей, – рассказал его адвокат. – Например, в прошлом году он довёл до суда дело против сотрудника Росреестра, который за 10 тысяч рублей помог знакомому пенсионеру легализовать дачу, незаконно построенную в 1978 году. А в 2017 году господин Тременков расследовал дело против злоумышленницы, незаконно собиравшей грибы и торговавшей ими на обочине. Поначалу ей грозил лишь штраф, но она попыталась откупиться от сотрудников органов своим товаром и получила срок на всю катушку. Всё это доказывает, что для органов следствия мой подзащитный – ценный и незаменимый специалист, который объявил преступности свою личную войну».

Суд согласился с доводами адвоката, а также учёл тот факт, что подсудимый не похож на коррупционера – у него почти нет своего имущества. В частности, он ездит на старом автомобиле XJ12 1978 года выпуска, который к тому же принадлежит его отцу, и не может позволить себе жильё в черте города рядом с работой (проживает в доме жены у Ильинского шоссе). Отдыхает Тременков тоже скромно – не за границей, а в России, в Красной Поляне. Согласно решению суда, он полностью оправдан и восстановлен на службе.

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