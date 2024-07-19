 

Настоящим автором «Архипелаг ГУЛАГ» оказался Иван Ильин

19.07.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Бернском историческом музее открылась выставка «Неизвестный Иван Ильин: путь от Российской империи до Швейцарии», на которой впервые представлены сотни уникальных документов из личного архива русского философа и публициста.

Особое внимание исследователей привлекла рукопись 1953 года «Архипелаг ГУЛАГ», которая практически дословно соответствует одноимённому произведению, впоследствии изданному Александром Солженицыным.

– К сожалению, Иван Александрович не успел опубликовать свой труд, а после его кончины рукопись попала в ЦРУ, а уже от американцев к Солженицыну. Он не постеснялся опубликовать главную книгу Ильина под своей фамилией, хотя не имел на это никаких прав, – сказал на открытии выставки директор центра Ильина РГГУ Александр Дугин.

В ближайшее время активисты планируют обратиться в комиссию по этике РАН для официального подтверждения авторских прав Ивана Ильина на «Архипелаг ГУЛАГ».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / “Третий” – молодая жена Петросяна дала неожиданный ответ на вопрос о беременности

19.07 / Татьяна Буланова готовится к пластической операции: Надо

19.07 / iPadOS спустя 14 лет получил приложение “Калькулятор”

19.07 / Мировой коллапс произошел из-за сбоя Microsoft

19.07 / Мнение: Сломанный капитализм

19.07 / Инновация OpenAI: GPT-4o Mini – упрощенный и доступный ИИ

19.07 / Опубликовано предсказание Жириновского о взрыве Йеллоустонской кальдеры

19.07 / Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов – что произошло

19.07 / Гипергидроз – симптом серьезных заболеваний

19.07 / Готовая еда приводит к подагре и другим болезням

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика