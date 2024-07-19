Настоящим автором «Архипелаг ГУЛАГ» оказался Иван Ильин

В Бернском историческом музее открылась выставка «Неизвестный Иван Ильин: путь от Российской империи до Швейцарии», на которой впервые представлены сотни уникальных документов из личного архива русского философа и публициста.

Особое внимание исследователей привлекла рукопись 1953 года «Архипелаг ГУЛАГ», которая практически дословно соответствует одноимённому произведению, впоследствии изданному Александром Солженицыным.

– К сожалению, Иван Александрович не успел опубликовать свой труд, а после его кончины рукопись попала в ЦРУ, а уже от американцев к Солженицыну. Он не постеснялся опубликовать главную книгу Ильина под своей фамилией, хотя не имел на это никаких прав, – сказал на открытии выставки директор центра Ильина РГГУ Александр Дугин.

В ближайшее время активисты планируют обратиться в комиссию по этике РАН для официального подтверждения авторских прав Ивана Ильина на «Архипелаг ГУЛАГ».

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