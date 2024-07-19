 

“Третий” – молодая жена Петросяна дала неожиданный ответ на вопрос о беременности

19.07.2024, 13:00, Разное
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Молодая супруга Евгения Петросяна активно ведет свой аккаунт в популярной социальной сети. Татьяна Брухунова каждый день публикует десятки кадров, рассказывая о своих перемещениях. Например, недавно она отправилась в круиз по Карелии. На теплоходе она сделала массу фотографий, продемонстрировав богатый на разнообразие гардероб.

Внимательные подписчики рассмотрели округлившийся живот жены юмориста. Некоторые не постеснялись и спросили Татьяну, не беременна ли она. “Третий?” – поинтересовалась поклонница. Сначала Брухунова пошутила, что ждет уже пятого ребенка, а потом дала неожиданный ответ: “Газы”. Некоторые интернет-пользователи сочли такое объяснение нескромным.

Напомним, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян воспитывают двоих детей. Весной 2020-го на свет появился сын Ваган, а через три с половиной года супруги обзавелись дочерью Матильдой, что стало полной неожиданностью для публики, ведь та не заметила второй беременности жены юмориста, равно как и первой.

Из-за этого у общественности закрались подозрения, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян воспользовались услугами суррогатной матери. Супруга артиста категорически отрицает, что ее детей вынашивала другая женщина.


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