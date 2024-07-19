 

Татьяна Буланова готовится к пластической операции: Надо

19.07.2024, 13:00, Разное
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В этом году Татьяне Булановой исполнилось 55 лет. При этом артистка выглядит очень хорошо. Она старается следить за собой, чтобы в том числе быть подстать молодому мужу, 36-летнему Валерию Рудневу. Артистка никогда в жизни не прибегала к услугам пластического хирурга, однако она считает, что необходимость в хирургическом вмешательстве растет с каждым годом.

По словам Булановой, пройдет немного времени, и она решится на корректировку внешности. Сейчас она морально готовится к пластической операции, поскольку перед такой процедурой необходимо преодолеть страх перед такими вмешательствами. Певица боится, что не выйдет из наркоза.

В недавнем интервью Буланова дала понять, что размышляет о пластической операции не из-за молодого мужа. Она хочет внешне соответствовать своим внутренним ощущениям. Мол, важно, чтобы отражение в зеркало устраивало. “Надо будет что-то сделать”, – считает исполнительница хита “Ясный мой свет”.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, что готова обзавестись еще одним ребенком. Правда, решение этого вопроса зависит от ее мужа, у которого нет своих детей. Слова артистки приводили “Дни.ру”.


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