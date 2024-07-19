 

iPadOS спустя 14 лет получил приложение “Калькулятор”

19.07.2024, 12:51, Разное
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После долгожданного 14-летнего ожидания, iPadOS наконец получил собственное приложение “Калькулятор” в 2024 году. Руководитель системного интерфейса Apple Тай Джордон раскрыл причину задержки в интервью Кристоферу Лоули из Wccftech.

Джордон объяснил, что простого переноса приложения с iPhone на больший экран iPad было недостаточно. Apple стремилась к уникальному и расширенному опыту на iPad, принимая во внимание его специализированные возможности и Apple Pencil.

Цель заключалась в том, чтобы “заново изобрести” математические вычисления на iPad и сделать их более увлекательными. Результатом стала функция Math Notes, позволяющая пользователям писать уравнения вручную и получать результаты в том же виде.

Отсутствие калькулятора на iPad давно было предметом насмешек в сети. Ходят слухи, что Стив Джобс отказался включать его в ранние версии, не впечатленный растянутым интерфейсом iPhone.

Теперь, с пояалением собственного “Калькулятора”, iPadOS 18, выпущенная в июне 2024 года, стала еще более функциональной. Этот этап сигнализирует о долгожданном обновлении пользовательского опыта на флагманском планшете Apple.


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