iPadOS спустя 14 лет получил приложение “Калькулятор”

После долгожданного 14-летнего ожидания, iPadOS наконец получил собственное приложение “Калькулятор” в 2024 году. Руководитель системного интерфейса Apple Тай Джордон раскрыл причину задержки в интервью Кристоферу Лоули из Wccftech.

Джордон объяснил, что простого переноса приложения с iPhone на больший экран iPad было недостаточно. Apple стремилась к уникальному и расширенному опыту на iPad, принимая во внимание его специализированные возможности и Apple Pencil.

Цель заключалась в том, чтобы “заново изобрести” математические вычисления на iPad и сделать их более увлекательными. Результатом стала функция Math Notes, позволяющая пользователям писать уравнения вручную и получать результаты в том же виде.

Отсутствие калькулятора на iPad давно было предметом насмешек в сети. Ходят слухи, что Стив Джобс отказался включать его в ранние версии, не впечатленный растянутым интерфейсом iPhone.

Теперь, с пояалением собственного “Калькулятора”, iPadOS 18, выпущенная в июне 2024 года, стала еще более функциональной. Этот этап сигнализирует о долгожданном обновлении пользовательского опыта на флагманском планшете Apple.