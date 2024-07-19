 

Мировой коллапс произошел из-за сбоя Microsoft

19.07.2024, 12:51, Разное
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Системный сбой в облачной платформе Microsoft Azure спровоцировал масштабные сбои в авиаперевозках и работе предприятий во многих странах.

В США авиакомпания Frontier вынуждена была отменить более 130 рейсов и задержать более 200 из-за неполадок в Azure. Allegiant и Sun Country также пострадали, задержав 45% и 23% своих рейсов соответственно.

Сбои распространились и на другие регионы. Турецкие авиалинии приостановили полеты, в Испании аэропорты столкнулись с “инцидентом с компьютерными системами”, а в Великобритании несколько аэропортов временно прекратили работу.

Проблемы затронули не только авиацию, но и банки, коммунальные предприятия, СМИ, телекоммуникации и другие отрасли. Индийский новостной канал Times Now предположил, что причиной сбоя могло стать обновление CrowdStrike.

Microsoft подтвердила наличие проблемы в хранилище Azure в центральной части США и пообещала устранить ее. Ранее компания запустила новый сервис по созданию изображений.


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