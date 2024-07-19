Мнение: Сломанный капитализм

В Школе Капитализма я рассказываю про сломанный капитализм. Сломан он не в реальной экономике, с которой как раз всё в порядке, а в головах. Многие добровольно отказываются пользоваться капиталистическими инструментами, которые приглашающе разложены перед ними — примерно так, как бесплатные спортивные тренажёры открыто стоят во дворах многоквартирных домов. Цитирую из начала статьи (ссылка):

Неприятное ‎для‏ ‎многих ‎видео ‎с ‎разносчиком ‎пиццы‏ ‎(видео). Краткая ‎суть:‏ ‎молодой‏ ‎гастарбайтер‏ ‎из ‎Киргизии ‎работает ‎в‏ ‎Москве ‎курьером,‏ ‎носит ‎оранжевый‏ ‎короб.‏ ‎Зарабатывает‏ ‎по ‎200 ‎тысяч‏ ‎рублей ‎в‏ ‎месяц, ‎зимой ‎больше.‏ ‎У‏ ‎парня ‎есть ‎план: ‎он‏ ‎планирует ‎накопить‏ ‎денег, ‎вернуться‏ ‎обратно‏ ‎в ‎Киргизию,‏ ‎жениться ‎и ‎открыть ‎свой ‎шашлычный‏ ‎ресторан.

План ‎вполне‏ ‎реалистичен.‏ ‎У‏ ‎меня ‎есть ‎родственники ‎в‏ ‎Бишкеке, ‎они‏ ‎в ‎целом‏ ‎вполне‏ ‎довольны ‎страной, ‎переезжать‏ ‎в ‎Россию‏ ‎не ‎планируют. ‎Чтобы ‎открыть ‎в‏ ‎Киргизии‏ ‎скромный ‎шашлычный‏ ‎ресторан ‎нужно,‏ ‎думаю, ‎2-3 ‎млн ‎рублей. ‎Накинем‏ ‎ещё‏ ‎столько‏ ‎же ‎на‏ ‎свадьбу. ‎Итого‏ ‎— ‎5‏ ‎млн‏ ‎рублей.

Если ‎откладывать‏ ‎в ‎месяц ‎по ‎150 ‎тысяч‏ ‎рублей, ‎получится‏ ‎1,8‏ ‎млн‏ ‎в ‎год ‎или ‎5,4‏ ‎млн ‎за‏ ‎три ‎года.‏ ‎В‏ ‎20‏ ‎лет ‎приехал ‎из‏ ‎Киргизии, ‎в‏ ‎23 ‎года ‎нужная‏ ‎сумма‏ ‎на ‎руках, ‎можно ‎возвращаться‏ ‎домой: ‎искать‏ ‎жену, ‎гулять‏ ‎свадьбу,‏ ‎открывать ‎шашлычный‏ ‎ресторан. ‎Суммарный ‎коэффициент ‎рождаемости ‎в‏ ‎Киргизии ‎пока‏ ‎что‏ ‎находится‏ ‎на ‎хорошем ‎уровне, ‎так‏ ‎что ‎мы‏ ‎можем ‎предположить,‏ ‎что‏ ‎и ‎детей ‎молодая‏ ‎пара ‎также‏ ‎заведёт ‎больше ‎двух.

Не ‎факт, ‎разумеется,‏ ‎что‏ ‎всё ‎получится‏ ‎именно ‎так‏ ‎— ‎соблазнов ‎в ‎Москве ‎много,‏ ‎молодого‏ ‎человека‏ ‎может ‎увести‏ ‎не ‎туда‏ ‎— ‎но‏ ‎магистральный‏ ‎сценарий ‎для‏ ‎него ‎именно ‎такой…

Теперь объясните, пожалуйста, кто мешает молодому человеку из Орска заработать себе в начале карьеры на хороший старт, вернуться обратно в Орск и открыть, допустим, веломастерскую?

Предвосхищая два очевидных возражения.

1. Я сомневаюсь, что ходьба пешком или езда на велосипеде хотя бы вполовину столь же вредны для здоровья, как сидение в кресле перед монитором.

2. Да, курьеры действительно делают примерно среднюю зарплату по региону, когда работают по 8 часов в день. Если перерабатывают — пропорционально больше. Конкретно в Москве при работе на 1,5-2 ставки как раз и получается около 200 тысяч.