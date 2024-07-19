Мнение: Сломанный капитализм
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В Школе Капитализма я рассказываю про сломанный капитализм. Сломан он не в реальной экономике, с которой как раз всё в порядке, а в головах. Многие добровольно отказываются пользоваться капиталистическими инструментами, которые приглашающе разложены перед ними — примерно так, как бесплатные спортивные тренажёры открыто стоят во дворах многоквартирных домов. Цитирую из начала статьи (ссылка):
Неприятное для многих видео с разносчиком пиццы (видео). Краткая суть: молодой гастарбайтер из Киргизии работает в Москве курьером, носит оранжевый короб. Зарабатывает по 200 тысяч рублей в месяц, зимой больше. У парня есть план: он планирует накопить денег, вернуться обратно в Киргизию, жениться и открыть свой шашлычный ресторан.
План вполне реалистичен. У меня есть родственники в Бишкеке, они в целом вполне довольны страной, переезжать в Россию не планируют. Чтобы открыть в Киргизии скромный шашлычный ресторан нужно, думаю, 2-3 млн рублей. Накинем ещё столько же на свадьбу. Итого — 5 млн рублей.
Если откладывать в месяц по 150 тысяч рублей, получится 1,8 млн в год или 5,4 млн за три года. В 20 лет приехал из Киргизии, в 23 года нужная сумма на руках, можно возвращаться домой: искать жену, гулять свадьбу, открывать шашлычный ресторан. Суммарный коэффициент рождаемости в Киргизии пока что находится на хорошем уровне, так что мы можем предположить, что и детей молодая пара также заведёт больше двух.
Не факт, разумеется, что всё получится именно так — соблазнов в Москве много, молодого человека может увести не туда — но магистральный сценарий для него именно такой…
Теперь объясните, пожалуйста, кто мешает молодому человеку из Орска заработать себе в начале карьеры на хороший старт, вернуться обратно в Орск и открыть, допустим, веломастерскую?
Предвосхищая два очевидных возражения.
1. Я сомневаюсь, что ходьба пешком или езда на велосипеде хотя бы вполовину столь же вредны для здоровья, как сидение в кресле перед монитором.
2. Да, курьеры действительно делают примерно среднюю зарплату по региону, когда работают по 8 часов в день. Если перерабатывают — пропорционально больше. Конкретно в Москве при работе на 1,5-2 ставки как раз и получается около 200 тысяч.
Источник: Место для дискуссий
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