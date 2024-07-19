Пропала: Кристина Асмус перестала выходить на связь

Каждый день Кристина Асмус получала сообщения от подписчиков в популярной социальной сети с вопросом о том, почему она пропала из соцсетей и перестала выходить с ними на связь, ведь раньше она активно вела аккаунт – делилась кадрами в ежедневном режиме, отвечала на вопросы поклонников и так далее.

Сообщений накопилось столько, что Кристина Асмус не выдержала и решила ответить сразу всем. Она опубликовала в соцсети несколько кадров и оставила сообщение, в котором объяснила свое отсутствие банальной занятостью. Кроме того, актриса призналась, что не считает чрезвычайно необходимым вести аккаунт каждый день. По словам артистки, чем лучше в жизни, тем меньше времени тратится на соцсети.

Таким образом Кристина Асмус дала понять, что в настоящий момент ей сейчас очень хорошо, поэтому она забывает заглядывать в мобильные приложения для общения с публикой. Она допустила, что после новой публикации снова может пропасть из соцсетей. Артистка даже заранее поздравила поклонников с Новым годом.

“На всякий случай, если следующий пост будет через полгода”, – посмеялась актриса.

Подписчики по-разному отреагировали на сообщение Кристины Асмус. “Расходимся, она счастлива, и о нас вообще не думает”, “Рада за вас от души”, “Надолго не пропадайте”, “Все верно говоришь. Счастье любит тишину”, – написали поклонники.