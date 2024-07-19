Инновация OpenAI: GPT-4o Mini – упрощенный и доступный ИИ

OpenAI представляет GPT-4o Mini, более доступную версию своей передовой языковой модели GPT-4o. Несмотря на сниженную стоимость, GPT-4o Mini демонстрирует превосходную производительность по сравнению с предыдущей моделью GPT-3.5.

Разработка приложений с помощью языковых моделей OpenAI была финансово обременительна, вынуждая некоторых разработчиков искать более доступные альтернативы. Однако введение GPT-4o Mini усиливает конкуренцию на рынке.

С 18 июля пользователи ChatGPT смогут использовать GPT-4o Mini вместо GPT-3.5 Turbo. Благодаря своей универсальности GPT-4o Mini подходит как для комплексных, так и для специализированных задач, помогая сторонним разработчикам создавать приложения с различными возможностями.

В стандартном тесте MMLU GPT-4o Mini набрал 82%, превзойдя GPT-3.5 (70%). Эта новая языковая модель может обрабатывать различные форматы, включая текст, изображения, аудио и видео.