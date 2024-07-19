 

Инновация OpenAI: GPT-4o Mini – упрощенный и доступный ИИ

19.07.2024, 11:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

OpenAI представляет GPT-4o Mini, более доступную версию своей передовой языковой модели GPT-4o. Несмотря на сниженную стоимость, GPT-4o Mini демонстрирует превосходную производительность по сравнению с предыдущей моделью GPT-3.5.

Разработка приложений с помощью языковых моделей OpenAI была финансово обременительна, вынуждая некоторых разработчиков искать более доступные альтернативы. Однако введение GPT-4o Mini усиливает конкуренцию на рынке.

С 18 июля пользователи ChatGPT смогут использовать GPT-4o Mini вместо GPT-3.5 Turbo. Благодаря своей универсальности GPT-4o Mini подходит как для комплексных, так и для специализированных задач, помогая сторонним разработчикам создавать приложения с различными возможностями.

В стандартном тесте MMLU GPT-4o Mini набрал 82%, превзойдя GPT-3.5 (70%). Эта новая языковая модель может обрабатывать различные форматы, включая текст, изображения, аудио и видео.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Опубликовано предсказание Жириновского о взрыве Йеллоустонской кальдеры

19.07 / Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов – что произошло

19.07 / Гипергидроз – симптом серьезных заболеваний

19.07 / Готовая еда приводит к подагре и другим болезням

19.07 / “МегаФон”: В России растет спрос на онлайн-кинематограф

19.07 / Белый дом: доля случаев, когда Байден по ошибке отправлял помощь Путину вместо Зеленского, не превышает 50 процентов

19.07 / Продажи дорогих китайских смартфонов в России взлетели в три с половиной раза

19.07 / Покойный отец явился женщине во сне, заявив, что теперь он стал гоблином и попросив дочь сделать его куклу

19.07 / НЛО и загадочные похищения в Великобритании

19.07 / Мнение «аналитика»: О мотивации русских мужчин освобождать и денацифицировать…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика