 

Опубликовано предсказание Жириновского о взрыве Йеллоустонской кальдеры

19.07.2024, 11:33, Разное
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На YouTube-канале ЛДПР опубликовали речь основателя партии Владимира Жириновского от 2005 года, в котором политик предсказал одну из наиболее крупных катастроф в истории человечества – взрыв Йеллоустонского вулкана.

Такое гипотетическое событие может привести к исчезновению США с политической карты мира. На опубликованных кадрах запечатлено выступление Жириновского в Госдуме, где лидер ЛДПР делится своими прогнозами относительно жизни на планете в 2025-2030 годах.

– Через двадцать лет не будет никакой Америки, по ней нам не потребуется бить «Сарматом», «Посейдоном» или даже гиперзвуковой ракетой, которую изобретёт Герберт Ефремов, – заявил политик с парламентской трибуны. – А там просто бахнет их супервулкан и ничего не останется: Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Бостон, даже домик Пугачёвой в Майами смоет к чертям собачьим.

Также в своём выступлении политик предсказал превращение ряда европейских государств в «эмираты и вилаяты», которые со временем объявят войну Израилю совместно с его соседями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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